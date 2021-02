Kreis Höxter startet Umfrage bei heimischen Unternehmen zum Umweltschutz

Kreis Höxter . Stickeln sieht alle Unternehmen im Kreis als wichtige Partner beim Einsatz für den Klima- und Umweltschutz. „Mit dieser Befragung möchten wir beleuchten, wo die Unternehmen im Kulturland Kreis Höxter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz stehen und welche Themen ihnen für Ihren Betrieb wichtig sind“, sagt der Landrat und hofft auf eine rege Beteiligung. „Es soll sondiert werden, welche Herausforderungen die Betriebe beschäftigen und wie der Kreis Höxter, die GfW und die Kreishandwerkerschaft dabei unterstützen können, etwa durch verschiedene Beratungs-, Informations- und Austauschangebote“, so Stickeln.

Als aktuelles Beispiel nennt er eine Online-Veranstaltung zum Thema „Photovoltaik auf Unternehmensdächern“, für die die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen und die in Kürze angeboten wird. „Das Aushängeschild für Umweltschutz ist und bleibt natürlich das Umweltberatungsprogramm ÖKOPROFIT mit seinen ganz konkreten Ergebnissen und enormen Einsparungen für die Teilnehmer“, erläutert Stickeln. Hier sei nach bereits zwei sehr erfolgreich durchgeführten Runden eine dritte in der konkreten Planung. „Darüber hinaus treiben wir für alle Betriebe, die bisher am ÖKOPROFIT teilgenommen haben, die Gründung eines ÖKOPROFIT-Klubs voran“, so Stickeln.

Der Schwerpunkt solch eines Klubs liege auf der kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistungen und dem intensiven Austausch der Betriebe untereinander.„Auf dem Weg zu noch besserem und effektivem Umweltschutz ist die aktuelle Umfrage ein wichtiger Schritt“, erklärt GfW-Geschäftsführer Michael Stolte. Genauso wie Gerald Studzinsky, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, wirbt er um die Teilnahme: „Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa zehn Minuten in Anspruch nehmen. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Unternehmen mitmachen, da wir mit den Ergebnissen die Zielgenauigkeit unserer Aktivitäten und Projekte verbessern können.“ Ausdrücklich weisen sie darauf hin, dass auch Handwerksbetriebe, Gast- und Beherbergungsgewerbe, Landwirtschaftliche Betriebe und das Gesundheitswesen aufgerufen sind, an der Umfrage teilzunehmen.