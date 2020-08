KI für eine bessere Arbeitswelt

Neues Kompetenzzentrum erforscht Lösungen für den Mittelstand

Paderborn. Wie wird Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändern? Wie können Unternehmen neue Technologien einsetzen, um ihre Beschäftigten zu entlasten und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern? Und wie können Beschäftigten auf den Wandel vorbereitet werden? Antworten auf diese Fragen liefert das Kompetenzzentrum „KI für die Arbeitswelt des industriellen Mittelstands“ (KIAM), das im Oktober im Rahmen des Spitzenclusters it´s OWL gestartet wird. 18 Hochschulen und Unternehmen entwickeln gemeinsam mit der IG Metall konkrete Ansätze für Arbeitsplatzgestaltung und Qualifizierung. Das Kompetenzzentrum wird in den nächsten fünf Jahren mit 10,7 Mio. Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert (Projektvolumen 12,2 Mio. Euro). Über Aktivitäten und Beteiligungsmöglichkeiten informierten sich am Mittwoch mehr als 100 Interessenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Leben bei der solutions-Auftaktveranstaltung auf dem Bildungscampus Herford, zu der die OstWestfalenLippe und die Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftsförderungseinrichtungen der Kreise und der Stadt Bielefeld eingeladen hatten.

Das Kompetenzzentrum KIAM gehört zu den zwei Projekten, die aus 48 Bewerbungen in der BMBF-Ausschreibung „Kompetenzzentren für Arbeitsforschung“ ausgewählt wurden. Prof. Dr. Roman Dumitrescu, Geschäftsführer it´s OWL Clustermanagement GmbH: „Die Auszeichnung ist ein Riesenerfolg für OstWestfalenLippe. Unsere Hochschulen und Fraunhofer-Einrichtungen sind führend in der KI Forschung, mit it´s OWL haben wir hervorragende Transferstrukturen für kleine und mittlere Unternehmen aufgebaut. Mit dem Kompetenzzentrum können wir die Ergebnisse aus der Spitzenforschung für die Industrie in OWL verfügbar machen und in die Anwendung im Mittelstand bringen.“

Kompetenzmanagement, Mitarbeiterbeteiligung und Technologieakzeptanz

Künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt grundlegend verändern: KI-Systeme unterstützen Arbeitsprozesse, übernehmen Aufgaben und schaffen neue Arbeitsfelder. Die Identifikation von Einsatzmöglichkeiten und die Entwicklung konkreter Lösungen stellen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor Herausforderungen, wie beispielsweise fehlende Fachkräfte oder unklare organisationale und technologische Voraussetzungen. Das Kompetenzzentrum KIAM führt Erkenntnisse der Arbeitsforschung in diesem Zukunftsfeld zusammen. Themenschwerpunkte sind beispielsweise Arbeitsplatzgestaltung, Kompetenzentwicklung und Change Management. KIAM wird getragen durch die Universitäten Bielefeld und Paderborn, die TH OWL, die FH Bielefeld, die Fachhochschule der Wirtschaft, Fraunhofer IEM und Fraunhofer IOSB-INA sowie die Unternehmen Atos, Bette, Bosch Rexroth, Deutsche Angestellten-Akademie OWL, Dr. Oetker, Kannegiesser, itelligence, Lenze, Miele, WAGO und Weidmüller.

Wolfgang Marquardt, Prokurist OstWestfalenLippe GmbH, erläutert: „Die digitale Transformation der Wirtschaft ist der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der Region OstWestfalenLippe. Unternehmen finden in der Region viele Angebote und kompetente Partner, um neue Technologien zu nutzen und den Weg der Digitalisierung Schritt für Schritt zu gehen. Das Kompetenzzentrum ist ein Leuchtturm für die Region: Damit bringen wir Forschungsergebnisse in eine breite Anwendung im Mittelstand. Und gleichzeitig stärken wir die Sichtbarkeit von OstWestfalenLippe als Technologiestandort.“

In Leuchtturmprojekten entwickeln Forschungseinrichtungen und Unternehmen konkrete Lösungen, in denen KI-Technologien für unterschiedliche Anwendungsfelder verfügbar gemacht werden. Weidmüller beispielsweise erarbeitet gemeinsam mit der Fachhochschule Bielefeld neue Ansätze für die Kompetenzvermittlung für Auszubildenden und Beschäftigen. Das Unternehmen setzt schon jetzt digitale Technologien wie Datenbrillen und Tablets für die Bedienung und Wartung von Maschinen ein. In dem Projekt werden die Auswirkungen digitaler Prozesse auf Arbeitsqualität, Anforderungen der Beschäftigten und Berufsbilder untersucht. Auf dieser Grundlage werden Weiterbildungsformate entwickelt, in denen die neuen Anforderungen mit Methoden des digitalen Lernens vermittelt werden. Dabei sollen beispielsweise auch digitale Lernassistenten eingesetzt werden. Darüber hinaus wird untersucht, welche Veränderungen in der Organisation (wie Lernkultur, agile Strukturen), im Führungsverständnis und in der Mitbestimmung erforderlich sind. Durch die enge Kooperation mit dem Betriebsrat und der IG Metall werden dabei die Interessen der Beschäftigten eingebunden. Miele wird Ansätze für die intelligente Personaleinsatzplanung erarbeiten, Bette ein intelligentes Wissensmanagement. WAGO plant die Entwicklung eines KI-basierten Vertriebsassistenten, Dr. Oetker einer KI-gestützte Absatzplanung. Kannegiesser will Sortierung von Wäsche optimieren.

Transfer in den Mittelstand

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus den Leuchtturmprojekten sollen für kleine und mittlere Unternehmen verfügbar gemacht werden. Dazu werden eine Informationsplattform aufgebaut, gute Beispiele aufbereitet sowie Veranstaltungen und Workshops durchgeführt. In Weiterbildungen werden Beschäftige für den Einsatz von KI-Technologien qualifiziert. In Transferprojekten können Unternehmen in Kooperation mit einer Forschungseinrichtung neue KI-Technologien nutzen, um konkrete Herausforderungen in ihrem Betrieb zu lösen. Dabei unterstützen Transferpartner des Kompetenzzentrums wie beispielsweise owl maschinenbau und die OstWestfalenLippe GmbH.

Die OstWestfalenLippe GmbH hatte gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Wirtschaftsförderungseinrichtungen der Kreise und der Stadt Bielefeld (AG 7) zu der Auftaktveranstaltung eingeladen. Michael Seggewiss, Geschäftsführer der Interkommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herford und Sprecher der AG 7 unterstreicht: „KI ist gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen in OstWestfalenLippe weit weg. Insofern brauchen wir niedrigschwellige Angebote, um die Betriebe zu sensibilisieren und zu aktivieren. Das Kompetenzzentrum ist dafür genau der richtige Ansatz. Die Wirtschaftsförderungseinrichtungen werden die Angebote intensiv bewerben und Unternehmen für diese neue Technologie aufschließen.“