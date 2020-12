Gute-Laune-Programm gegen den Corona – Blues

Bielefeld. Auch wenn es eher ein Shutdown (eine Teil-Schließung) als ein Lockdown (Ausgangssperre) ist – für Clubbesucher, Diskofreunde, Konzertgänger und Partyfans ist derzeit strenge Zurückhaltung angesagt, genauso wie für Sportfans und Urlauber. Gegen einen aufkommenden Corona-Blues hat der Bielefelder Wilhelm ,,Willi‘‘ Teuber ein Rezept entwickelt: Mit seinem Willi.TV geht er seit Frühjahr 2020 regelmäßig mit Dokumentationen und Live-Veranstaltungen per Streaming auf Sendung. Jetzt steht ein abwechslungsreiches Dezember- Programm bevor – mit einer bunten Mischung aus Eishockey-WM- Aufnahmen, Reisedokumentationen und Partys in Erinnerung an die legendären Bielefelder Diskotheken Badewanne und Elfenbein. Willi Teuber, Licht- und Tontechniker im Kulturbereich und in der Region auch durch seine Badewannen-Revival-Parties bekannt, ist ein agiler, stets fröhlicher und unternehmungslustiger Mensch.

Neben seinen beruflichen Projekten investiert er viel Zeit und Geld in regelmäßige Besuche der Eishockey-WM-Spiele zwecks Anfeuerung seiner tschechischen Favoriten und in Fern- und Nahreisen. Bei 29 Eishockey-Weltmeisterschaften war er bislang live mit seiner Filmkamera dabei. Unzählige Reisen in alle Welt hat der 65-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten unternommen – von Brasilien oder Bali über Indonesien, Patagonien oder Tahiti bis hin zu Uruguay oder europäischen Zielen wie Island oder Spitzbergen. Auch hier ist seine Kamera stets im Einsatz, um Land und Leute filmisch festzuhalten. Abendprogramm dreimal wöchentlich Die Themen Badewanne, Eishockey und Reisen stehen auch bei seinem Willi-TV- Programm im Vordergrund. Jeden Mittwoch-, Samstag- und Sonntagabend geht er ab 21 Uhr mit einem Schwerpunkt auf Sendung. So sind am heutigen und nächsten Mittwoch (9. und 16. Dezember) Reiseberichte von der Toscana, Sardinien und Brasilien zu sehen. Am Samstag, 12. Dezember 2020 steigt in Kooperation mit den Veranstaltern Gerd und Iris Reiche ab 20 Uhr die „31.Elfenbein-Geburtstags-Party “ – eine Reminiszenz mit Showeinlagen an die bekannte Diskothek Elfenbein (Bielefeld und Herford).

Am darauffolgenden Samstag (26.12.2020) ist ab 21 Uhr „ Wannenparty “ -Time mit Weihnachtsgeschenke-Umtausch-Aktion angesagt. Zum Jahreswechsel heißt es am Donnerstag, 31. Dezember 2020 ab 21 Uhr ,,(Musikalische) Silvester-Kracher live von der Pauluskirche ‘‘. Zudem sendet Willi Teuber täglich ab 14 Uhr selbstgedrehte, aktuelle Flugaufnahmen aus der Region und von Reisen sowie ,,Musik, Nachrichten und Spaß‘‘. Allein zur virtuell veranstalteten Badewannen-Revival-Party am 31. Oktober 2020 hatte Willi.TV bundes-, europa- und sogar weltweit 600 Zuschauerinnen und Zuschauer an einem Abend. Sie verlinkten sich aus OWL, Deutschland und den Nachbarstaaten genauso wie aus Finnland, Schweden, der Tschechischen Republik, Indonesien oder von den Philippinen. Ab Januar 2021 plant Willi Teuber das ,,Willi-TV-Interview’‘ mit bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Sport. So sind unter anderem Interviews und Koch- Shows mit Profi-Köchen angedacht. Zudem sucht der TV-Leiter und Programmmacher in einer Person weitere Mitstreiter für sein Team. Weiteres unter http://willi.tv

Programm Dezember 2020: