Gesund in GT: Straffungsoperationen nach Gewichtsverlust

Gütersloh. Wer stark übergewichtig war und in kurzer Zeit viele Kilos verloren hat, dem stellt sich ein neues Problem: Was tun mit der überschüssigen Haut, die sich auch nicht durch Sport, Massagen oder kosmetische Behandlungen zurückbildet? In solchen Fällen kann der Weg zum Plastischen Chirurgen führen.

Dr. Albrecht Krause-Bergmann, Chefarzt der Sektion für Plastische-, Ästhetische- und Handchirurgie am Klinikum Gütersloh, informiert in der Vortragsreihe „Gesund in GT“ am Montag, 12. April im Internet-Livestream zum Thema „Wenn die Kleider zu weit sind – Straffungsoperationen nach Gewichtsverlust“. Besonders an Armen, Bauch und Oberschenkeln macht sich das über längere Zeit durch großen Körperumfang gedehnte und nun überschüssige Gewebe bemerkbar. Dr. Albrecht Krause-Bergmann informiert über Möglichkeiten und Risiken verschiedener operativer Verfahren wie etwa die Bauchdeckenstraffung oder ein Ganzkörper-Lifting.

Im Anschluss nimmt sich der Mediziner, der als plastischer und ästhetischer Chirurg gerade wieder neu in die renommierte Focus-Ärzteliste für den Bereich der Bauchdeckenstraffung gewählt wurde,ausreichend Zeit, um mögliche Fragen zu beantworten. Die Fragen werden per Chat gesammelt und am Ende des Vortrages von Dr. Albrecht Krause-Bergmann beantwortet. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. IOS-Nutzer müssen die kostenfreie Avaya-App herunterladen.