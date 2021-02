Förderverein startet ein neues Projekt in der Gartenschau

Bad Lippspringe. „Nachdem wir 2020 neue Spielgeräte und Strandkörbe für die Gartenschau angeschafft haben, wollen wir in diesem Jahr mit dem Barfußpfad ein gesundheitsorientiertes Projekt für alle Generationen umsetzen. Der Weg ist für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet. Im Rahmen des einzigartigen Heilwaldes Bad Lippspringe werden ihn auch die Kliniken unseres Medizinischen Zentrums für Gesundheit (MZG) zu Therapiezwecken nutzen“, erläutert der Vorsitzende des Fördervereins, Fritz Möller. Der neue Barfußpfad fördert unter anderem die Durchblutung, die Fuß- und Rückenmuskulatur sowie das allgemeine Wohlbefinden durch verschiedene Reize an den Fußsohlen. Während sich die Gartenschau GmbH um den Bau des Eingangsbereiches mit Sitzgelegenheiten, einer Wasserstelle zur Reinigung der Füße sowie um die bienenfreundliche Bepflanzung des gesamten Areals kümmert, legt der Förderverein in den kommenden Wochen den eigentlichen Barfußpfad an. Nach eingehender Abstimmung mit den Therapeuten des MZG und mit fachlicher Unterstützung durch Sebastian Tofall und Detlef Salge-Liebau entsteht hinter dem lila Pavillon der 60 Meter lange und 1,40 Meter breite Erlebnisweg aus verschiedenen Materialien.

Dazu gehören zum Beispiel Holz, Sand, Split, grober Kies, Bambusstangen, Rindenmulch und Ähnliches. In der Mitte des Weges installieren Metallbau Willeke und die Schlosserei Güsen einen hochwertigen Handlauf aus Edelstahl, damit sich die Nutzer des Barfußpfades jederzeit festen Halt verschaffen können. Gartenschau-Geschäftsführer Ferdinand Hüpping lobt die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein: „In den vergangenen Jahren sind mit Unterstützung des Vorstandes und der Mitglieder viele schöne und nachhaltige Projekte in der Gartenschau entstanden, die wir alleine nicht hätten umsetzen können.“ Und Geschäftsführerin Rehana Rühmann ergänzt: „Der neue Barfußpfad ist ein herausragendes Beispiel für unsere tolle Kooperation. Er wird eine echte Bereicherung für unsere gesundheitsbewussten Gartenschau-Besucher sein“. Der Geschäftsführer des Medizinischen Zentrums für Gesundheit, Achim Schäfer, freut sich auf das neue Angebot, das in engem Dialog mit den leitenden Therapeuten der benachbarten Kliniken konzipiert worden ist. „Mit solchen vorbildlichen Projekten füllen wir den einzigartigen Heilwald in Bad Lippspringe mit Leben. Unsere Patienten werden im Rahmen ihrer Therapie sehr stark von dieser neuen Attraktion profitieren.“

Zur Umsetzung des Projektes sucht der Förderverein noch Helfer. Interessenten können sich beim Vorsitzenden Fritz Möller unter Telefon 05252/933000 oder 0173/2101100 und per E-Mail an fritz.moeller@foerderverein-lgs.de melden. Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Fördervereins gibt es im Internet unter www.foerderverein-lgs.de.