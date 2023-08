FHDW und bib: „Last Call“

Studium für Spätentscheider und Quereinsteiger

Paderborn. Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) und das bib International College in Paderborn bieten Spätentscheidern und Quereinsteigern gemeinsam kurzfristig die Möglichkeit, sich umfassend über die Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, um noch im Oktober ein Studium oder eine Ausbildung zu beginnen.

Online und vor Ort gibt es dazu ab Montag, 7. August zahlreiche Hilfestellungen wie Bewerbungstrainings, Schnuppervorlesungen und Talks zu Finanzierung und Karrieremöglichkeiten. An der FHDW kann man Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik studieren. Das bib International College bietet kombinierte Ausbildungs- und Studiengänge in Informatik, Mediendesign, Game und Wirtschaft an. In Deutschland gibt es immer mehr Ausbildungsberufe und Studiengänge.

Aus mehr als 300 anerkannten Ausbildungen können junge Menschen heute wählen. Bachelor-Studiengänge gibt es mittlerweile knapp 10.000. „Die Auswahl wird dadurch natürlich schwieriger, die Entscheidung für eine Ausbildung oder ein Studium fallen später. Aber es ist noch nicht zu spät – zumindest nicht bei uns“, sagt Prof. Dr. Stefan Nieland. Für diese Spätentscheider und auch Quereinsteiger, die kurzfristig auf ein Bachelor- Studium oder in eine Ausbildung wechseln wollen, haben der Leiter der Fachhochschule der Wirtschaft in Paderborn (FHDW) gemeinsam mit dem bib International College das Programm „Last Call“ entwickelt.

„Wir wollen online und vor Ort eine qualifizierte Hilfestellung geben, um auch noch kurzfristig die richtige Entscheidung zu treffen“, fügt bib-Director Dr. Jörg Pottbeckers hinzu. Die FHDW Paderborn bietet die Studiengänge Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik an, das bib International College kombinierte Ausbildungs- und Studiengänge in Informatik, Mediendesign, Game und Wirtschaft. Dazu laden FHDW und bib International College unter anderem zu Schnuppervorlesungen ein.

Potenzielle Studierende können sich so online eine reguläre Vorlesung anschauen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie an FHDW und bib International College Inhalte vermittelt werden. In einem Online- Talk werden Interessierten die Unterschiede zwischen Ausbildung und Studium aufgezeigt, in einem weiteren die Möglichkeiten, die einem ein an das Bachelor- Studium anschließende Masterstudium bringen.

Live und vor Ort gibt es dann mit dem „Last Call“ am Donnerstag, 10. August ein Format, an dem potenzielle Studienstarter und Ausbildungs-Beginner in Workshops, persönlichen Gesprächen mit Dozenten und einem Rundgang über den Campus sehen können, wie an der FHDW und am bib International College in Paderborn studiert wird. Speziell für die dualen Bachelorstudiengänge an der FHDW gibt es auch Informationen dazu, wie man das geeignete Partnerunternehmen findet. „Es gibt noch zahlreiche Unternehmen, die auch noch für Oktober attraktive Stipendien bieten“, sagt Nieland. Alle Infos zu dem Programm „Last Call“ auf www.ausbildung-studium.com