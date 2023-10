Das Mittelalter in Minden erleben

„Ich soll und will meines gnädigen Herrn von Minden und seiner gnaden Stift vor Schaden wahren, in meinem Amt getreulich dienen, peinlich fragen und strafen, wie es mir von seiner Gnaden weltlichen Gewalt jedes Mal befohlen wurdet.“, heißt es in einem Amtseid eines Scharfrichters. Während der ca. 90-minütigen Führung werden mit Gästeführer Ralf Schymon die für den Scharfrichter wichtigsten Orte besucht. Außerdem wird das damals vorherrschende Rechtssystem sowie dessen Veränderungen behandelt und vielleicht kommt das ein oder andere Werkzeug des Scharfrichters zum Einsatz. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Mindestalter für diese Führung 18 Jahre beträgt. Die Themen und Darstellungen sind für Minderjährige nicht geeignet. Die Kosten für die Führung betragen 6,00 € pro Person. Der Treffpunkt ist der Brunnen am Dom, Kleiner Domhof.

Um Anmeldung bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 wird gebeten. Tickets können auch online unter www.minden-erleben.de erworben werden. Weitere Informationen bekommen Sie bei der Minden Marketing GmbH: Domstraße 2 32423 Minden Telefon: (05 71) 829 06 59 Fax: (05 71) 829 06 63 E-Mail: info@mindenmarketing.de online unter www.minden-erleben.de Minden-APP. www.facebook.de/mindenerleben und in der