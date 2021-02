City-Outlet kann starke Impulse setzen

Mit mehreren Maßnahmen treibt die Stadt Bad Lippspringe die Weiterentwicklung der Innenstadt und des innerstädtischen Handels voran. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt bereits im Jahr 2019 ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Umsetzung eines City-Outlets nach dem Vorbild von Bad Münstereifel zu prüfen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass das Gutachten zu einem positiven Ergebnis gekommen ist. Die weiteren Schritte werden wir auch mit Unterstützung von langjährig erfahrenen Experten und unter Beteiligung der Bürger in Ruhe angehen“, erklärt Bürgermeister Ulrich Lange.

Bad Lippspringe. Das Gutachten der ecostra GmbH aus Wiesbaden, die über deutschland- und europaweite Expertise in der Bewertung von Einzelhandelsstandorten verfügt, sieht für die Realisierung eines City-Outlets in Bad Lippspringe gute Chancen. Die wichtigsten Rahmenbedingungen sind dem Gutachten nach in der Stadt vorhanden, für mögliche Optimierungen wie ausreichend innerstädtische Parkplätze gibt es bereits Lösungsansätze.

Mit einer entsprechenden Aufwertung des innerstädtischen Handels könne Bad Lippspringe die große Kompetenz im Gesundheitswesen qualifiziert ergänzen und somit für Bürger, Gäste, Touristen und Patienten noch interessanter werden. „Das grundsätzlich positive Urteil der Experten für City-Outlets ist die Grundlage für unsere weitere Beschäftigung mit dieser Thematik. Als nächster Schritt wird eine Prüfung durch einen ausgewiesenen Vermietungsexperten für Outlet-Flächen erfolgen. Alle Ergebnisse und Einschätzungen werden wir anschließend in einem breit angelegten Prozess mit den Bürgerinnen und Bürgern von Bad Lippspringe diskutieren“, kündigt Lange an.

Wenn alle weiterführenden Planungen und Gespräche auch mit Blick auf die Corona-Pandemie in dem geplanten Zeitrahmen geführt werden können, wird der Bürgermeister die Erkenntnisse im nicht-öffentlichen Teil der nächsten Ratssitzung am Montag, 1. März, vorstellen. Am folgenden Dienstag, 2. März, soll es dann eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger geben, die voraussichtlich digital durchgeführt wird. „Ein City-Outlet kann starke Impulse für die zukunftsorientierte Entwicklung unserer Stadt setzen. Wir freuen uns auf die weiterführenden Gespräche und vor allem auch auf den Austausch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern“, macht Lange deutlich.