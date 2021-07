Bürener Autokino um Liegestuhlplätze erweitert

Silent Cinema in den Almeauen

Büren. Das Drive-in-Autokino erweitert sein Angebot um Liegestuhl-Plätze mit Kopfhörern. Die guten Inzidenz-Zahlen erlauben dieses Zusatzangebot für Liebhaber und Liebhaberinnen des Open-Air-Kinos ohne PKW. Für den Verleih der Kopfhörer wird ein Pfand erhoben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Tickets sind online buchbar auf www.bueren.de.

Hintergrund:

Kino-Liebhaber und Auto-Romantiker kommen in den einmaligen Genuss am Freitag, dem 16. Juli, bekannte deutsche Schauspielgrößen in dem Film „Es ist zu Deinem Besten“ zu sehen. Am Samstag, 17. Juli gibt sich Robert de Niro die Ehre in der familienfreundlichen Komödie „Immer Ärger mit Gandpa“. Die Vorstellungen beginnen nach Sonnenuntergang – Einlass ab 20:30 Uhr.

Das Autokino wird gefördert durch die Westenergie. Die Bürener Gastronomen Pult und Lenniger bieten mit Spezialitäten aus ihrem Hause den passenden Rahmen für das außergewöhnliche Kinoerlebnis. Eine Tüte Popcorn kostet 50 Cent. Der Erlös aus dem Popcorn-Verkauf wird gespendet. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich im Bürener Bürgerbüro und bei den teilnehmenden Gastronomen. Die Tickets sind auch online buchbar auf www.bueren.de. Für Erwachsene gilt 5 € pro Person, für Kinder bis 16 Jahren 2 €. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird gebeten, die aktuell geltenden Corona-Schutzrichtlinien zu beachten, und dem Sicherheitspersonal beim Einlass Folge zu leisten.