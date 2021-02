Altstadtmarkt fällt am Freitag aus Schneemassen schränken den Wochenmarkt ein

Auch der Bielefelder Altstadtmarkt ist von den Schneemassen betroffen. Organisator Bielefeld Marketing muss den Wochenmarkt-Termin am kommenden Freitag, 12. Februar 2021, absagen.

Bielefeld. Ob die Markthändler vielleicht schon am Samstag, 13. Februar, wieder ihre Stände aufbauen können, klärt sich in den kommenden Tagen. Dafür muss der Alte Markt zunächst soweit vom Schnee befreit werden, dass der Aufbau möglich ist und die Besucher gut in die Altstadt gelangen können. Der Altstadtmarkt findet normalerweise dienstags und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr statt. Die beteiligten Händler kommen aus der Stadt und der Region.