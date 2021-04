30 Jahre S&N Invent

Paderborn. Das Paderborner Softwarehaus für Banken, Finanzdienstleister und Industrieunternehmen feiert am 01. April 2021 sein 30-jähriges Firmenjubiläum. Das Unternehmen begleitet seine Kunden auf dem Weg der Digitalisierung, mit der Entwicklung von Cloud-Software und in Innovationsprojekten. S&N Invent entwirft und entwickelt die dafür notwendigen Softwarelösungen. Heute arbeiten ca. 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 8 Standorten in Deutschland und in einer Niederlassung in Budapest.

Anfang der 90er Jahre übernahm in Paderborn Siemens die Nixdorf Computer AG. In diesen abwechslungsreichen Jahren wurde die S&N Systeme und Netzwerke GmbH gegründet. Josef Tillmann und Klaus Beverungen machten sich mit sechs weiteren Kollegen selbständig. Der erste Kunde war eine große deutsche Bank und bis heute blieb dieser Fokus auf die Finanzbranche erhalten.

Im Laufe der Zeit wuchs das Unternehmen stetig, entwickelte eigene Softwareprodukte und kaufte neue Unternehmensteile hinzu. Schon seit 1999 sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Aktionäre am Unternehmen beteiligt, da sie als zentrale Know-how-Träger entscheidend sind für die Kreativität, Leistungsfähigkeit und die Qualität.

„Die meisten Bankkunden in Deutschland haben heute sehr wahrscheinlich schon einmal unbewusst mit Software zu tun gehabt, die wir entwickelt haben. Wir schätzten uns glücklich, mit vielen deutschen Banken und Versicherungen gemeinsame innovative Projekte durchführen zu können und zu dürfen.“, sagt Josef Tillmann, Vorstand der Unternehmensgruppe. „Stark sind wir im Bereich der Software für Kreditsachbearbeitung und Leasing, im Online Banking sowie in der elektronischen Massenverarbeitung von Bankprozessen und Dokumenten aller Art.“ Mit seinen Softwareprodukten macht das Unternehmen auch im europäischen Ausland erfolgreiches Projektgeschäft.

S&N Invent zeichnet sich durch eine sehr hohe technologische Kompetenz in Kombination mit langjähriger Erfahrung in der Erstellung von zukunftsfähigen Software-Architekturen aus. In agilen Entwicklungsprojekten kommen moderne Web-Technologien und auch mal künstliche Intelligenz zum Einsatz. Diese technologischen Fähigkeiten kommen auch Kunden anderer Branchen zu Gute. S&N Invent nutzt das Know-how aus einer hochdigitalisierten Bankenwelt zum Beispiel für Lösungen in der Produktion bei Industriekunden und in großen Einzelhandelsketten.

2020 war auch für S&N Invent ein Jahr mit zahlreichen Veränderungen. Insbesondere am Anfang der Pandemie mussten Projekte im Touristik- und Industriebereich umorganisiert werden. In der zweiten Jahreshälfte haben dann beschleunigte Digitalisierungsprojekte eine hohe Projektnachfrage generiert. Das Unternehmen schaut positiv auf die Geschäftsentwicklung in 2021 und plant weiteres Wachstum. Wie viele Unternehmen in der IT-Branche würde S&N Invent gerne personell schneller wachsen, als der Arbeitsmarkt es erlaubt. Das Unternehmen stellt sich dafür offen, sozial und arbeitnehmerfreundlich auf. „Unsere Kolleginnen und Kollegen bilden sich regelmäßig weiter. Sie haben Zeit für selbstorganisierte Fachvorträge und das Erproben neuer Technologien in unserem Kompetenzmanagement oder für die Umsetzung neuer Ideen im unserem Ideenwettbewerb S&N Invent.ion“, sagt Markus Beverungen, ebenfalls Vorstand.

S&N Invent hat im letzten Jahr in der Zukunftsmeile 2 in Paderborn einen neuen Standort eröffnet, an dem das Unternehmen mit dem Software Innovation Campus Paderborn der Universität Paderborn (SICP) und dem Spitzencluster „it’s OWL“ gemeinsam praxisorientiert forscht. Außerdem bildet das Unternehmen am Standort Paderborn jedes Jahr mit hervorragendem, IHK- und FHDW-prämiertem Erfolg 8 bis 10 Auszubildende und duale Studentinnen und Studenten aus.

Auch schon vor Corona erkennbar, beschleunigt sich die Digitalisierung zunehmend. S&N Invent begreift diese Veränderung als eine gute Chance die Zukunft mitzugestalten.

Das Unternehmen arbeitet schon seit einem Jahr zu über 95% im Home-Office. Ein virtuelles Anstoßen zum 30-jährigen gibt es daher nur per Videokonferenz, den Sekt und die Gläser für alle per Post. Und so freuen sich alle auf die richtige Party zum 30-jährigen später im Jahr.

Das Unternehmen

S&N Invent ist ein bundesweit tätiges IT-Unternehmen mit einem umfassenden Leistungsportfolio über den gesamten IT-Lifecycle. Branchenübergreifend bieten wir unseren Kunden ein ganzheitliches Leistungsspektrum mit einem soliden Fundament aus aktueller Architektur-, Technologie- und Methodenkompetenz. Ergänzt wird dieses Leistungsportfolio um langjährige Projekterfahrung und ausgeprägte Branchenexpertise in der Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie aktuelles SAP-Technologie-Know-how.

Die S&N Invent GmbH ist ein Unternehmen der S&N Group. Insgesamt sind in den Gesellschaften der S&N Group ca. 380 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht Standorten in Deutschland sowie in Budapest beschäftigt.