Zweite Halbjahresprogramm des Maxiparks ist da

Hamm. Wer keine Termine im Maxipark verpassen möchte, der sollte schnell das neue Halbjahresprogramm durchblättern und sich die persönlichen Highlights im Kalender notieren. Auch in der zweiten Jahreshälfte jagt ein Termin den nächsten. Mit dem neuen Programmheft behält jeder den Überblick. Der neue Halbjahreskalender liegt ab sofort druckfrisch an allen bekannten Stellen aus.

So bunt wie die vielen Angebote, so bunt ist auch der der Überblick, direkt auf Seite 3. Die Veranstaltungen im Freien starten mit dem Saison-Höhepunkt: Am 17. August heißt es: „Bühne frei“ für eine musikalische, kulinarische Sommernacht mit farbenfrohem Feuerwerk. Im zweiten Jahr der Neuauflage erwartet die Besucher ein toller Sommerabend in Hamms größten Biergarten mit noch mehr Schlemmereien und mitreißenden Musik- und Theater- Shows.

Danach geht es an jedem Wochenende weiter: Am 24. August zeigen die Clans bei den 6. Highland Games ihr Können, vom 31. August und 1. September geben die Teilnehmer der 20. Open-Air-Modellschautage Einblicke in ihr Hobby und auch die Drachenfreunde verzaubern am 7. und 8. September mit ihren Drachen Groß und Klein. Selbstverständlich darf auch der Herbstmarkt vom 3. bis 6. Oktober und auch der Weihnachtsmarkt vom 29. November bis 1. Dezember bei den Veranstaltungen im Freien nicht fehlen. Ein weiteres Highlight ist sicher auch einmal mehr das Herbstleuchten. Vom 11. bis 27. Oktober erstrahlt der Park in geheimnisvollem Licht und der Glaselefant wird mit einem spektakulären 3D-Videomapping in Szene gesetzt.

Die folgenden Seiten „Musik und Comedy“ versprechen mehr als zwei Dutzend Abende, die zum Mitlachen, Mitsingen und miteinander Feiern einladen. Am 1. November ist Sebastian Pufpaff am Start, am 6. November rufen Margie Kinsky und Bill Mockridge „Hurra, wir lieben noch!“, Urban Priol verfolgt am 16. November den Strom der Zeit und Özcan Cosar gibt am 5. Dezember Einblicke in die organisierte Comedy. Zum Saisonabschluss geben Angelika und Robert Atzorn im Rahmen des Weihnachtskonzertes am 15. Dezember launige vorweihnachtliche Texte zum Besten. Die Sopranistin Charlotte Jarosch von Schweder singt dazu und die vier Cellisten von „Quatrocelli“ bringen virtuose Werke auf die Bühne. Gemeinsam mit dem Chor Cantate ́86 wird auch in diesem Jahr wieder ein stimmungsvoller Abend die vorweihnachtliche Freude entfachen.

Die Veranstaltungen für Kinder bieten im zweiten Halbjahr einmal mehr musikalische Top-Acts und viele Aktionen zum Mitmachen und Mitspielen, z. B. beim Piratenfest am 11. August und beim 20. Weltkindertag am 15. September. Grüne Termine für Groß und Klein, sind auf den folgenden 15 Seiten aufgelistet und versprechen viele Aktionen draußen im Park, in der PLAYMOBIL-Ausstellung oder im Schmetterlingshaus.