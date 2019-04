Zweite Einzelausstellung des Schwalenberger Kunstvereins mit Christel Brill

Schieder-Schwalenberg. Einen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens zeigt die Detmolder Künstlerin Christel Brill jetzt in einer Ausstellung in der Galerie „Haus Bachrach“. Es ist die zweite Einzelausstellung, die der Kunstverein dort präsentiert.

Unter dem Titel „EINE andere NÄHE“ werden Porträt- und Aktzeichnungen, Tonskulpturen. Linolschnitte und Arbeiten in Acryl auf Leinwand gezeigt und damit das vielfältige Auseinandersetzung der Künstlerin mit den Themen der bildenden Kunst dargestellt. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der freie Malerei und dem Spiel mit Form und Farbe. Christel Brill arbeitet seit 1987 künstlerisch, war Schülerin bei dem Hamburger Maler Pavl Richter und studierte „Freie Malerei“ an der Universität Paderborn.

Nach zahlreichen Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen ist sie über die lippischen Grenzen hinaus bekannt. In Schwalenberg hat sie sich regelmäßig an den Jahresausstellungen lippischer Künstler im Robert Koepke Haus beteiligt. Der Kunstverein widmet ihr nun seine zweite Einzelausstellung in der Galerie Haus Bachrach. Am Sonntag, 14. April, um 11.30 Uhr wird die Ausstellung von Helga Ntepher eröffnet. Die Einführung erfolgt durch Ulla Holzgrebe und das Duo Schahin Safarabadi & Merle Bonrath bereichert mit Gitarre und Gesang. Die Ausstellung wird bis zum 26. Mai zu den Öffnungszeiten der Galerie jeweils freitags, samstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr zu sehen sein.