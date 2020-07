Gütersloh. Da die Auslastung in den drei verbliebenen Diagnosezentren in den vergangenen Tagen nur noch gering war, packen die Kolleginnen und Kollegen der Hilfsorganisationen und der Bundeswehr am Mittwochabend um 20 Uhr ihre Sachen zusammen. Das Diagnosezentrum Flughafen schließt. Die kostenlosen Testungen gehen jedoch an zwei Standorten vorerst weiter. Im Carl Miele-Berufskolleg Gütersloh und im Ems-Berufskolleg in Rheda-Wiedenbrück betreibt die Kassenärztliche Vereinigung jeweils ein Diagnosezentrum – von morgens 8 bis 20 Uhr.

Nach wie vor besteht auch beim Hausarzt die Möglichkeit, sich auf Corona untersuchen zu lassen.