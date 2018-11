Zwei EU-Freiwillige unterstützen DJK Rheda

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Andrea Fernandez Carroza und Pau Arbat Marull aus Katalonien leben für ein Jahr in Rheda-Wiedenbrück, um das DJK Rheda-Team als EU-Freiwillige zu unterstützen. „Sie haben sich schon super im Verein integriert“, freut sich Özge Erüstün, Basketball-Abteilungsleiterin.

Vier Tage in der Woche lernen die beiden Katalonen vormittags Deutsch in der VHS. Danach packen sie bei allen Aufgaben mit an – sie helfen jeweils in den Jugendmannschaften den Trainern und leiten den Konversationskurs, den die Palamósfreunde jeden Freitag im spanischen Kulturzentrum anbieten. Die 20-jährige Andrea und der 23-jährige Pau waren auch eine große Hilfe während des Austauschs in die Rheda-Wiedenbrücker Partnerstadt Palamós im Oktober. Neben den unverzichtbaren Übersetzungen halfen sie den Jugendlichen bei vielen großen und kleinen Fragen schnell und unkompliziert.

Bürgermeister Theo Mettenborg hat die beiden im Rahmen des Rathaus-Empfangs kennengelernt, als rund 60 Jugendliche aus der Partnerstadt in Rheda-Wiedenbrück zu Gast waren. „Die Unterstützung durch unsere EU-Freiwilligen bereichert die Begegnungen zwischen unseren Ländern ungemein“, stellte der Bürgermeister fest.