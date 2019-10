Zusammenarbeit von Mensch und Technik – die digitale Zukunft

Mehr als 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Industrie und Handwerk sowie aus Hochschulen in OWL informierten sich bei der jüngsten Jubiläumsveranstaltung des VDI OWL in Kooperation mit der IHK Lippe zu Detmold und der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld bei Weidmüller über Sicherheit in einer digitalen Zukunft.

Detmold.. Brauchen Roboter Gesetze? Inwiefern wirkt sich Künstliche Intelligenz auf die Produktsicherheit aus? Und wie sieht generell unsere digitale Zukunft aus? Diese Fragen standen im Zentrum der Veranstaltung „Der Mensch und die Technik – Gelebte Sicherheit in einer digitalen Zukunft“ zum 125-jährigen Jubiläum des VDI OWL am 25. September im Kunden- und Technologiezentrum von Weidmüller. Mehr als 90 Personen folgten der Einladung des Vereins Deutscher Ingenieure, Bezirksverein Ostwestfalen-Lippe und informierten sich bei insgesamt fünf Vorträgen über das Thema „Sicherheit in einer digitalisierten Arbeitswelt“. „Die digitale Transformation verändert die Rahmenbedingungen, wie wir zukünftig zusammenarbeiten werden“, erklärt Professor Dr.-Ing. Ralf Hörstmeier, Vorstandsmitglied im VDI OWL und Koordinator der Veranstaltung. „Dieses wichtige Themenfeld wollten wir anhand theoretischer Überlegungen und praktischer Beispiele näher beleuchten.“

Den Auftakt der Kooperationsveranstaltung bildete eine Betriebsbegehung durch die Produktionshallen, bei der die Mensch-Roboter-Kooperation von Weidmüller im Fokus stand und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer live die Zusammenarbeit erleben konnten. Nach den einleitenden Grußworten von Weidmüller Vertriebsvorstand Dr. Timo Berger und Dipl.-Ing. Thomas Terhorst, Bereichsleiter Regionen und Netzwerke des VDI Düsseldorf, beleuchtete Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler in ihrem Impulsvortrag zunächst die digitale Zukunft und die Auswirkungen auf die Menschheit. Anschließend standen die Themenfelder Künstliche Intelligenz in dem Vortrag von Dipl.-Ing. Marie Pendzich sowie die Planung menschlicher Arbeit auf der Vortragsagenda, zu der Dr. Ernst Krämer spannende Einblicke gab. Ins Blickfeld rückte hier vor allem ein weltweit anerkannter Standard zur Gestaltung und Bewertung menschlicher Arbeit. Im letzten Drittel lag der Schwerpunkt dann vor allem auf dem Aspekt Arbeitssicherheit und dem Thema Mensch-Roboter-Kollaboration. „Roboter erhalten verstärkt Einzug in die Unternehmen und viele Aufgaben erledigt der Mensch mit dem Roboter gemeinsam. Hier ist es wichtig, Spielregeln festzulegen und den Mitarbeiter mitzunehmen“, erklärt Mark Edler, Leiter Global Environment, Health, Safety, Weidmüller.

Dass es sich um ein gut gewähltes Thema für diese Jubiläumsveranstaltung des VDI OWL handelte, zeigten die intensiven Gespräche und der rege Austausch bei dem abschließenden Get-Together im obersten Geschoss und auf der Dachterrasse des neuen Customer & Technology Centers (CTC) von Weidmüller an der Klingenbergstraße 26 in Detmold. „Die Kooperationsveranstaltung war auch ein würdiger Beitrag zur 50-jährigen Mitgliedschaft von Weidmüller im VDI“, zog Dipl.-Ing. Thomas Terhorst, Bereichsleiter Regionen und Netzwerke beim VDI, eine positive Bilanz, „das Thema Mensch, Technik und Sicherheit wird in Zukunft im Wettbewerb der Unternehmen eine maßgebliche Rolle spielen. Deshalb ist es eine wichtige Schlüsselqualifikation für den technischen Nachwuchs.“