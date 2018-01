Zusätzlicher DHL Paketshop in Büren

Büren. Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen DHL-Paketshop in der Bürener Innenstadt im „TRENDS“, Fachgeschäft für Geschenkartikel, Modeschmuck und Accessoires eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 09:30 bis 18:30 Uhr sowie samstags 09:00 bis 14:00 Uhr. Das Fachgeschäft befindet sich in der Burgstraße 30. Damit baut die Deutsche Post DHL Group die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus. Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. Auch werden Brief- und Paket- und Einschreibemarken verkauft. Für die Kunden werden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können.

„Ich freue mich sehr über den neuen Service für meine Kunden. Das Angebot der Deutschen Post wird mein Angebot im Geschäft gut ergänzen“, hält Britta Kusmierz, Inhaberin des Fachgeschäfts „TRENDS“ fest. Britta Kusmierz hat auf die vermehrten Nachfragen nach zusätzlichen Services der Deutschen Post in der Bürener Innenstadt reagiert. Gemeinsam mit Michael Kubat, Wirtschaftsförderung der Stadt Büren hat sie den Kontakt zur Deutschen Post erfolgreich aufgebaut. Detailinformationen zum Angebot im Fachgeschäft sind zu finden unter „Trends-Büren“,

www.facebook.com/Trends-Büren-348532778913428/“ https://www.facebook.com/Trends-Büren-348532778913428/