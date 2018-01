Zusätzliche Fahrradständer in der Mindener Innenstadt

Minden. Gute Nachrichten für Radfahrer*innen: Die Stadt Minden hat 15 neue Fahrradständer in Form von Anlehnbügeln aufgebaut. Jeweils zwei Fahrräder können an einem Bügel

angeschlossen werden, sodass insgesamt 30 zusätzliche Stellplätze entstanden sind. Die neuen Bügel befinden sich an drei Stellen: Gegenüber des Eiscafé unterhalb der Hufschmiede, am Eingang zur Fußgängerzone an der Königstraße und vor dem Brunnen des Regierungsgebäudes am Weserglacis. Außerdem wurden wieder Fahrradständer am Priggenhagen aufgebaut. Dort können zukünftig acht Fahrräder abgestellt werden. Damit will die Stadt Minden den Radverkehr weiter stärken. Die bisherigen Ständer wurden gut angenommen. Laut einer Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2015 werden 40 Prozent der Fahrten bis zwei Kilometer Länge mit dem Auto zurückgelegt – hier sieht die Verkehrsbehörde gute Chancen für eine Trendwende hin zum Fahrrad.