Zurück in den Beruf

Wieder beruflich durchstarten und dabei Familie und Beruf vereinbaren – Infoveranstaltungen der Agentur für Arbeit

Bielefeld/Gütersloh. Nach einer Familien- oder Pflegephase wieder in den Job einzusteigen und Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, ist nicht einfach. Wie die Rückkehr in den Beruf gelingen kann, darüber können sich Interessierte in kostenlosen Veranstaltungen der Agentur für Arbeit Bielefeld informieren. Der nächste Termin ist am 25. Juli in Gütersloh.

Die Infoveranstaltungen für Berufsrückkehrende werden von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt organisiert. Bei den Veranstaltungen erfahren die Teilnehmenden, welche Unterstützung sie bei einem beruflichen Wiedereinstieg von der Arbeitsagentur erwarten können. Im Vordergrund stehen zudem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der regionale Arbeitsmarkt, Stellensuche, Bewerbungsstrategien und Weiterbildungsmöglichkeiten.

„Berufsrückkehrende müssen sich insbesondere über ihre persönlichen Rahmenbedingungen bewusstwerden und diese abstecken. Wie steht es zum Beispiel um die Mobilität und um die Kinderbetreuung?“, hebt Diana Glanz hervor, die seit Januar 2019 Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit Bielefeld ist. „Und genau da kommt die Agentur für Arbeit ins Spiel: Wir unterstützen den Neustart und geben Tipps. Ein großes Thema ist zum Beispiel unser Beratungs- und Informationsangebot – unter anderem zu Förderungen. Nicht zuletzt bleiben Interessierte auch mit unserem Online-Informationsangebot immer auf dem Laufenden und können sich hiermit gut orientieren“, ergänzt Diana Glanz.

Mit den Veranstaltungen möchte die Agentur für Arbeit auch Personen ansprechen, die nicht erwerbstätig sind und noch keine konkrete Idee für den Wiedereinstieg haben, sich den Einstieg aber vorstellen können.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos; um eine telefonische Anmeldung wird gebeten.

Veranstaltungsort: Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Bielefeld, Werner-Bock-Straße 8

Datum: 03.09.2019 | 05.11.2019 | 03.12.2019

Uhrzeit: jeweils 9 bis 11:30 Uhr

Anmeldung: Vorherige Anmeldung telefonisch unter 0521 587 1950 erwünscht

Veranstaltungsort: Agentur für Arbeit Gütersloh, Langer Weg 9 b, Raum 327

Datum: 25.07.2019 | 22.08.2019 | 31.10.2019 | 28.11.2019

Uhrzeit: jeweils 9 bis 11:30 Uhr

Anmeldung: Vorherige Anmeldung telefonisch unter 0521 587 1950 erwünscht

Weiterführende Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg gibt es im Internet unter www.dasbringtmichweiter.de

Bildunterschrift: Diana Glanz, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, freut sich darauf, Interessierte zum Thema Berufsrückkehr zu informieren.