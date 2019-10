Zurbrüggen verstärkt Ausbildungsengagement

für Systemintegration, zwei Gestalter/innen für visuelles Marketing und ein Kaufmann im E-Commerce ihre Ausbildung. Erstmalig bildet Zurbrüggen in diesem Jahr fünf Elektroniker/innen für Gebäude- und Infrastruktursysteme aus. Außerdem werden im Unternehmen auch noch Fachleute für Systemgastronomie ausgebildet.

„Als Familienunternehmen bilden wir unsere zukünftigen Fachkräfte umfassend aus und vermitteln ihnen unsere Firmenphilosophie. Wir wollen am Markt weiter wachsen und setzen dabei gezielt auf Nachwuchs aus dem eigenen Haus, dem wir attraktive Karrierechancen in unserem Unternehmen bieten“, sagt Christian Zurbrüggen, geschäftsführender Gesellschafter des Möbelhandelsunternehmens, das neben Unna noch weitere große Wohn-Zentren in Herne, Oelde, Bielefeld und Delmenhorst betreibt. Die Zurbrüggen-Gruppe gehört mit rund 300 Millionen Euro Jahresumsatz und 1400 qualifizierten Mitarbeitern in Verkauf, Logistik und Verwaltung zu den führenden Unternehmen im deutschen Möbelhandel. „Mit unseren selbst ausgebildeten Fachkräften können wir uns den zukünftigen Herausforderungen optimal stellen. So garantieren wir den Kunden neben Top-Markenmöbeln zu schärfsten Preisen das gewünschte Höchstmaß an Beratungskompetenz und Service, für das wir bekannt sind“, betont Christian Zurbrüggen.

Azubis bauen gemeinsam Flöße und fahren auf der Ruhr

Zum Start ihrer Ausbildung bei Zurbrüggen trafen sich jetzt die Azubis aller Standorte und ihre Ausbilder zum Kennenlernen und Austausch in Essen an der Ruhr. In Teams bauten sie fünf große Flöße. Anschließend ging es aufs Wasser. Mit großem Vergnügen und Stolz auf ihr gemeinsames Werk fuhren die Auszubildenden auf den Flößen acht Kilometer auf der Ruhr. Zum Abschluss des Azubievents wurde im Rahmen eines feierlichen Barbecues gemeinsam gegrillt und gefeiert.

Innerhalb von drei Jahren werden die neuen Azubis praxisnah für das spätere Berufsleben und gezielt für die Abschlussprüfung vorbereitet. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Unna (Büro und Lagerlogistik), der Berufsschule in Recklinghausen (Küchen-, Möbel- und Umzugsservice) und der Möbelfachschule in Köln (Einzelhandel) findet die Ausbildung im Unternehmen auf hohem Niveau statt. Praxisorientierte interne Seminare ergänzen die Ausbildung. Zudem werden alle Azubis intensiv von erfahrenen Ausbildern und persönlichen Paten betreut. Diese stehen ihnen in allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Qualifizierte Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice

Um die Ausbildung seiner Fachkräfte für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice (FMKU) weiter zu optimieren, hat Zurbrüggen in Kooperation mit XXXLutz bereits im letzten Jahr an der Berufsschule in Recklinghausen eine neue Klasse eigens für FMKU aus dem Möbelhandel initiiert. Diese Berufsschulklasse konnte auch in diesem Jahr wieder erneut eingerichtet werden. „Damit können wir die Qualifikation unserer Fachkräfte weiter steigern und ihre Ausbildung noch spezieller auf die