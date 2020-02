Zur aktuellen Situation im Kreis Gütersloh

Gütersloh. Im Kreis Gütersloh gibt es aktuell keinen bestätigten Fall des Coronavirus. Das Robert-Koch-institut schätzt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland aktuell als gering bis mäßig ein. Am Freitag haben sich im Kreishaus Gütersloh Vertreter aller Krankenhäuser, der Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe, Hausärzte aus dem Kreisgebiet, Vertreter der Labore und die ärztliche Leitung Rettungsdienst unter Moderation des Gesundheitsamtes getroffen, um vor dem Wochenende die Versorgungssituation abzustimmen.

Alle Beteiligten bitten darum, dass insbesondere jetzt am Wochenende der ärztliche Notdienst nur bei dringendem Behandlungsbedarf in Anspruch genommen wird. Testungen auf das neue Coronavirus sollen nur bei Vorliegen der Kriterien des Robert-Koch-Instituts für einen begründeten Verdachtsfall, Symptomen und wenn ein Arzt die Indikation gestellt hat, durchgeführt werden. Ein begründeter Verdachtsfall besteht, wenn eine Person Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion hat und zuvor in ein Corona-Risikogebiet gereist war oder Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatte. Ziel ist es, dass die medizinische Versorgung der Patienten in Kliniken und Praxen aufrechterhalten bleibt. Wie bei der Influenza müssen insbesondere chronisch Erkrankte und ältere Menschen geschützt werden.

Weiterhin empfiehlt das Gesundheitsamt die gleichen Schutzmaßnahmen zu beachten wie auch für andere Atemwegserkrankungen (zum Beispiel Virusgrippe / Influenza oder grippale Infekte): Benutzung von Einmaltaschentüchern, häufiges gründliches Händewaschen, enge körperliche Kontakte vermeiden und das Niesen in die Ellenbeuge und nicht in die Hand. Für die Vermeidung von Großveranstaltungen wird aktuell keine Notwendigkeit gesehen. Auch das Tragen von Atemschutzmasken ist im Kreis Gütersloh aktuell nicht nötig.

Für weitere Auskünfte hat die Kassenärztliche Vereinigung eine Patientenhotline eingerichtet. Diese erreichen Sie am Wochenende von 8 bis 22 Uhr unter der 116117. Neuigkeiten bezüglich des Coronavirus teilt der Kreis Gütersloh schnellstmöglich über die Internetseite des Kreises und die Sozialen Medien mit.