Zumba – Special in Großenbrode

Großenbrode. Am Sonntagnachmittag steigt das dritte Zumba-Tanz-Event „Zumba Special“ auf und vor der MeerBühne direkt am herrlichen Südstrand in Großenbrode. Mit dabei sind die lokalen Zumbagrößen Iris Kulow sowie das Ostholsteiner Beach Duo „Pati und Bea“.

Dank der Unterstützung der VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG konnte wieder „Zumba-Sulu“ aus Berlin für dieses Event engagiert werden. Als Zumba® Fitness Instructor hat sich „Zumba Sulu“ alias Ayhan Sulu innerhalb kürzester Zeit in der Zumba®-Szene einen Namen gemacht und begeistert täglich eine Vielzahl an Leuten bei nationalen und internationalen Events und seinen Zumba® Kursen. Auch in Großenbrode wird er sein großes Talent präsentieren. Anmeldungen für diesen außergewöhnlichen Sportevent sind ab sofort persönlich bei Iris Kulow sowie beim Ostholsteiner Beach Duo oder per Mail unter info@grossenbrode.de möglich. Die Kosten betragen bei Voranmeldung € 5,00 pro Person bzw. € 8,00 für Kurzentschlossene an der Tageskasse. Während der Veranstaltung stehen wieder Getränke und Obst durch die Mithilfe vom Lebensmittelmarkt Nahkauf aus Großenbrode kostenfrei zur Verfügung.