Zum Wohlfühlen: Ehrenamtliche Helfer gesucht

Bad Driburg. Dieses Ehrenamt gibt es bereits seit genau 50 Jahren: Grüne Damen und Herren, die kranke und hilfsbedürftige Menschen in Einrichtungen wie Krankenhäusern und Altenheimen persönlich begleiten. 1969 im Rahmen der Evangelischen Krankenhaus – und Altenheim -Hilfe von Brigitte Schröder in Düsseldorf gegründet, betätigen sich schätzungsweise derzeit rund 20.000 Bundesbürger als Grüne Dame oder Herr. Das „Grün“ stammt dabei ursprünglich von der Farbe der Dienstkittel, die die Ehrenamtlichen tragen.

Vorreiter ist der Volunteer Service aus den USA. Nach diesem Vorbild suchen die drei Gräflichen Kliniken Caspar Heinrich Klinik und Marcus Klinik in Bad Driburg sowie die Park Klinik in Bad Hermannsborn ab sofort ehrenamtliche Helfer, die ein oder mehr Stunden in der Woche – nach Absprache mit der Pflegedienstleitung – für das Wohlbefinden anderer da sind.

„Grüne Damen und Herren schenken vor allem Zeit“, sagen die Pflegedienstleiter der Gräflichen Kliniken Kerstin Gallmann, Regina Klocke und Thomas Grasshoff. „Sie hören zu, lesen vor, gehen mit dem Patienten spazieren, helfen bei kleineren Besorgungen oder bei der Bedienung der Waschmaschine.“ Wer belastbar und psychisch stabil ist, wer Lebenserfahrung und Einfühlungsvermögen sowie Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit mit bringt, wer gut zuhören, trösten und Mut machen kann, auf den freuen sich die Gräflichen Kliniken mit einer Kurzbewerbung unter:

 Caspar Heinrich Klinik: Regina Klocke / 05253 – 954750 / pflegedienstleitung@caspar – heinrich – klinik.de Marcus Klinik: Thomas Grasshoff / 052 53-953705 /thomas.grasshoff@marcus -klinik.de Park Klinik: Kerstin Gallmann / 05253 – 407412 / kerstin.gallmann@kbh.de