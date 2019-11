Zum Wintercamping nach Mecklenburg-Vorpommern

Landesverband der Campingwirtschaft gibt Wintercamping-Tipps

Land Mecklenburg – Vorpommern. Unter www.bvcd-mv.de/wintercamping gibt der Landesverband der Campingwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern Tipps zum Wintercamping. Allein 26 der 87 im Landesverband organisierten Plätze an Ostsee und Seen haben auch im Winter geöffnet und bieten Gästen attraktive Angebote, angefangen bei Massagen in hauseigenen Wellness-Oasen über Animationsprogramme und Indoor-Spielplätze bis hin zu beheizten Mietunterkünften. Hier finden Interessierte auch den passenden Campingplatz, um Silvester zu feiern.

Der Campingpark Ostseebad Rerik sowie die Plätze Pommernland und Ecktannen locken mit Neujahrscamping-Angeboten. Wer seinen Silvesterabend etwa auf dem Campingplatz in Rerik am Salzhaff verbringt, kann an einer Silvesterparty teilnehmen und um Mitternacht das Feuerwerk an der Seebrücke bestaunen. Der mehrfach ausgezeichnete Campingpark Kühlungsborn an der Mecklenburgischen Ostseeküste lockt Urlauber zum „Wohlfühl-Camping“. Dabei zahlen Gäste für die Nutzung der Sauna und des Fitnessraumes nur den halben Preis.

Weitere Informationen: www.bvcd-mv.de/wintercamping