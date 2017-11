Zum Skifahren nach Tschechien

Büren. Die Bürener Jugendpflege organisiert in Kooperation mit dem Jugendbegegnungszentrum Simonschule aus Salzkotten eine gemeinsame Skifreizeit für Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren in Tschechien (Bozi Dar). Die Tour findet vom 02. bis 06. Januar 2018 statt. Insgesamt sind 14 Plätze zu vergeben.

Der Gesamtpreis beträgt 195,00 Euro pro Teilnehmer. Hier sind der Transfer von Salzkotten, Kost und Logis, Skiausrüstung, Skipass, Versicherung und die Betreuung durch zwei Fachkräfte enthalten. Untergebracht sind die Jugendlichen in einem rustikalen Selbstversorgerhaus, das direkt am Skigebiet liegt. Die Verpflegung vor Ort wird selbst geregelt. Neben den Aktionen und dem Unterricht im Skigebiet steht natürlich der Spaß im Schnee im Vordergrund. Nähere Informationen gibt es im Treffpunkt 34, Bahnhofstraße 34 in Büren oder im Jugendbegegnungszentrum Simonschule, Am Stadtgraben 23 in Salzkotten sowie unter jube@salzkotten.de“ jube@salzkotten.de und www.jugendpflege-bueren.de“ www.jugendpflege-bueren.de.