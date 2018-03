Zum Skaten nach Aurich

Gütersloh. Die Playground Skatehalle im ostfriesischen Aurich gilt als eine der spektakulärsten Rollsporthallen Deutschland. Ob Skateboarder oder Inliner, Scooter- oder BMX-Fahrer, sie alle kommen dort voll auf ihre Kosten. In den Osterferien bietet die mobile Jugendarbeit der Stadt Gütersloh wieder eine Tagesfahrt zur Playground Skatehalle an. Am Donnerstag, 5. April, geht es am frühen Morgen um 7 Uhr los und die Rückkehr ist für 20:30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen und weitere Informationen zu der Fahrt gibt es bei Alexander Reger von der mobilen Jugendarbeit unter 0175-3763090.