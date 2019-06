Mittsommerzeit auf Wangerooge mit breitgefächertem Programm

Wangerooge. Bereits zum dritten Mal in Folge wird es wieder abwechslungsreich zum Mittsommer auf Wangerooge. Naturerlebnisse, Müllaktionstage, Live-Musik, Strandmelodien und sportliche Aktivität stehen auf dem Programm. Für Frühaufsteher, für Nachtschwärmer, für Naturfreunde und Kulturliebhaber gibt es jede Menge zu erleben und entdecken. Wenn die Tage am längsten und die Nächte am kürzesten sind, dann ist die beste Zeit Wangerooge mit allen Sinnen zu erleben. Währen der ganzen Nacht über bleibt ein Silberstreif am Horizont zu sehen, eine wahrlich gute Zeit das UNESCO-Weltnaturerbe zu entdecken oder mal die Nacht zum Tag zu machen. Das Mittsommerprogramm wird von der gesamten Insel getragen und unterstützt und ständig um weitere Highlights ergänzt. Naturerlebnisse stehen natürlich im Mittelpunkt der Mittsommerveranstaltungen.

Am heutigen Freitag, den 21.06. feierte man im Diggers und an seinem Außenposten in die Mittsommerzeit hinein. Mit DJ Morris geht es in den Sonnenuntergang und ein wenig weiter.

Am Samstag, den 22.06. stehen dann die Müllaktionstage auf dem Programm. Gemeinsam mit dem Nationalpark-Haus und dem Mellumrat wird am Strand der Insel Strandgut, Müll und alles gesammelt, was hier nicht hingehört. Im Anschluss können Interessierte die Müllsortierungsaktion auf der Zedeliusstraße betrachten und beim Markt der Möglichkeiten erfahren, was man selbst tun kann, um Plastikmüll mitten im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und auch zuhause zu vermeiden. Abends geht es dann mit etwas Leichtigkeit weiter. Beim Abschlusskonzert des Solisten-Gesangsworkshop im Kleinen Kursaal dürfen sich Zuschauer auf die unterschiedlichsten Darbietungen von unterschiedlichsten Künstlern freuen und wer dann noch etwas auf die Ohren haben möchte, der ist erneut am Diggers richtig, wo Fräulein Motte das Sun-Downer-Getränk Live begleitet.

Am Sonntagabend, am 23.06. lädt Regine Mai zu einer Familiennachtwanderung mit spannenden Geschichten ein. Am Montag, den 24.06. heißt es dann „Karaooge“ – mit Klaus Brüggerhoff geht es zu den Strandmelodien auf der Oberen Strandpromenade. Es darf mitgesungen, mitgetanzt und mitgefeiert werden, wenn er um 21.00 Uhr sein Schifferklavier an der Strandpromenade Ost herausholt. Am Dienstag, den 25.06. gibt es ein Programm für Frühaufsteher und Nachtschwärmer. Um 06.00 Uhr treffen wir uns mit einem Thalasso-Therapeuten am Inselstrand um nach dem Motto „Vom Luftbad zum Seebad“ in den Tag zu starten. Auf eine kleine Schnupperstunde Klimatherapie mit Sprung in die Nordsee dürfen sich die Besucher freuen. Am Abend gibt dann die Insel-Combo ihr „Best of“ im Inseldorf vor der LZO. Sport-Fans sollte nicht so lange bleiben, denn um 04.59 Uhr geht das Mittsommerprogramm weiter. „Watt`n Gymnastik und Mittsommer-Entspannung“ heißt es dann am Deich mit Blick aufs Wattenmeer. Sport mit Marc, Entspannung mit Sabine und eine Nordic-Walking- Tour stehen zum Beginn des Tages auf dem Programm. Am Freitag, den 28.06. geht es noch einmal raus in die Natur, um 04.30 Uhr mit der Nationalpark-Wattführerin Anette Schönberg zum Sonnenaufgang in das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.

Neben Mittsommernachtssauna, Rundflugtag, Konzert vom Sinfonieorchester und einer Abendwanderung um die Ostspitze dürfen sich Gäste insbesondere auf die große Mittsommerparty „Eine Insel lädt ein…“ am Freitag, den 28.06. freuen. Mit den Wangerooger Kulturgruppen, der Hip Hop AG der Inselschule, Zauberer Ecki, einer Kinderolympiade, der Insel –Combo, der beliebten Band Four- Taste und kulinarischen Highlights aus der Wangerooger Gastronomie serviert von den Inselvereinen findet von 14.00 Uhr bis 00.00 Uhr das Abschlussfest an der Unteren Strandpromenade statt. Der Besucher merkt schnell: Auf der Insel kann man vieles Unternehmen, das Nordsee-Flair bildet aber ebenso ein perfektes Umfeld für Momente, in denen man unbeschwert die Seele baumeln lassen kann. Auf nach Wangerooge!

