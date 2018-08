Zum Auftakt ein Jubiläum

Bürener Open Air Sommer immer freitags im August

Büren. Der Bürener Open Air Sommer ist fest mit Klaus Albracht verknüpft, der in Büren besser als Tinte bekannt ist. War er es doch, der damals mit Bürgermeister a.D. Wolfgang Runge und Jörg Altemeier die Veranstaltungsreihe aus der Taufe gehoben hat.

Seit nunmehr 40 Jahren führt Tinte seinen Betrieb, und hat seit dieser Zeit schon so manches Bier durch den Zapfhahn gejagt. Ob Schützenfest, Abiball, Privatparty oder Festivals – Tinte ist überall anzutreffen.

„Wir sind froh, einen so verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben. Mit Tintes Hilfe ist der Bürener Open Air Sommer eine feste Größe in unserem Veranstaltungskalender geworden“ freut sich Bürgermeister Burkhard Schwuchow. Mit ihm gratuliert zum Betriebsjubiläum das ganze Team des Stadtmarketings ganz herzlich.

Den diesjährigen Auftakt der Konzertreihe übernehmen zum zweiten Mal die Free Bears, die mit einer Mischung aus Country, Rock’n’Roll, Blues und Folk zu begeistern wissen, die sie kurz Americana getauft haben.

Startschuss ist jeden Freitag um 20.00 Uhr im Rathausinnenhof. Wie immer ist der Eintritt frei.

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.kultur-in-bueren.de oder unter Tel. 02951/970-202.