Zum 20. Mal: 1. Mai auf dem Kiebitzhof

G ütersloh. Am Dienstag, 01. Mai, heißt es wieder: Maifest auf dem Kiebitzhof. Der Dauerbrenner unter den Maiveranstaltungen geht nunmehr schon ins 20. Jahr! Auch nach zwei Jahrzehnten ist das Interesse ungebrochen: 2017 wollten fast 5000 Menschen bei gutem Wetter auf dem Kiebitzhof ein Frühlingsfest feiern.

Auch am Dienstag, 01. Mai, sind von 10:00 bis 17:00 Uhr wieder alle großen und kleinen Maifahrer und Wanderer am Kiebitzhof herzlich willkommen. Neben Besichtigungen der neuen Halle mit Bürotrakt und den Gewächshäusern, entspanntem Verweilen und gemütlichem Miteinander bei guter Musik, können die Besucherinnen und Besucher auch den Kletterpark „grenzenlos“ zur sportlichen Betätigung nutzen. Dazu sorgen wieder Gerry Spooner, Roger Clark – Johnson und Phil Shakleton mit Irish Folk und Oldies für gute Musik und natürlich – wie sollte es auf dem Kiebitzhof anders sein – ist auch für das leibliche Wohl aller Besucherinnen und Besucher bestens gesorgt:

Egal ob Bratwurst und Bier oder Kaffee und Kuchen – wie in der Vergangenheit gilt auch in diesem Jahr wieder: Am 1. Mai wird das Maifahrt – Päuschen auf dem Kiebitzhof zur leckeren Gourmet – Rast.

Foto: wertkreis Gütersloh gGmbH