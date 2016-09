Zum 150. Todestag von Preußens königlichem Gartendirektor PETER JOSEPH LENNÉ

Bad Driburg. Im Jahr 2016 wird aus Anlass des 150. Todestags von Peter Joseph Lenné (1789-1866), Generaldirektor der königlich preußischen Gärten, des wohl bedeutendsten Gartenarchitekten des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum gedacht. Lenné war es, der die Potsdamer Gartenlandschaft vollendete, aber auch die ersten Volksparks schuf und in einer Zeit des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels auch das städtebauliche Erscheinungsbild Berlins nachhaltig prägte.

Am Montag, den 3. Oktober um 16 Uhr wird der ehemalige Gartenbaudirektor im HYPERLINK „https://de.wikipedia.org/wiki/Landesdenkmalamt_Berlin“ \o „Landesdenkmalamt Berlin“ Landesdenkmalamt Berlin und Gartenhistoriker, Dr. Klaus-Henning von Krosigk, über Lenné, „der den Preußen ihre schönsten Parks und Grünanlagen geschaffen hat“ („http://www.rbb-online.de“ www.rbb-online.de) nach einer Führung durch den Gräflichen Park einen Vortrag halten. Dr. von Krosigk gilt als profunder Kenner der Lennéschen Garten- und Parkanlagen und hat sogar einige bedeutende Lenné-Parks, wie zum Beispiel die von Klein-Glienicke, den Berliner Tiergarten oder den Schloßgarten von Berlin-Charlottenburg, restauriert. Neben tiefen Einblicken in das Lennésche Erbe wird der Vortrag auch Wissen über die Erhaltung und Pflege in heutiger Zeit vermitteln.

Der Landschaftskünstler Peter Joseph Lenné ist der Erfinder von Institutionen wie dem Schlosspark Sanssouci oder der Pfaueninsel. Der Vortrag stellt aber auch seine berühmt gewordenen „Volksgärten“, Schlossgärten (Berlin-Charlottenburg, Ballenstedt, Erdmannsdorf im Hirschberger Tal in Schlesien) und Kurparkanlagen (Bad Homburg, Bad Oeynhausen) vor.

Weit mehr als 100 Garten- und Parkanlagen hat der grüne Visionär im Stil englischer Landschaftsgärten mit charakteristischen Sichtachsen geplant. Etablierte Konzepte lehnte Lenné für sich ab, er prägte seine eigene Ästhetik. Sein Schaffen illustriert darüber hinaus exemplarisch zwei Jahrhunderte Gartenkunstgeschichte: Von der Abwendung vom absolutistischen Barock-Garten, über das Ideal der Aufklärung und den Englischen Landschaftspark bis hin zur Gründerzeit und der Entstehung von kommunalen Grünanlagen.

DR. KLAUS-HENNING VON KROSIGK

Geboren „https://de.wikipedia.org/wiki/1945″ \o „1945“ 1945 in“https://de.wikipedia.org/wiki/Halle_(Saale)“ \o „Halle (Saale)“ Halle/Saale, studierte er Gartenarchitektur und Gartengeschichte sowie Bau- und Kunstgeschichte. Seit 1978 war er für den Berliner Senat tätig. Seit 1995 war Dr. von Krosigk Leiter des Referates für Städtebauliche Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege innerhalb des Landesdenkmalamtes und von 1994 bis 2011 stellvertretender Landeskonservator von Berlin. Darüber hinaus ist er Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) und Deutsches Mitglied im Spezialkomitee für Historische Gärten des „International Committee of Historic Gardens and Sites“ von ICOMOS-IFLA der Denkmalpflegeorganisation der UNESCO.

Für seine herausragenden und beispielgebenden Bemühungen zum Erhalt, Pflege und Wiederherstellung von bedeutenden Gartendenkmalen in Berlin wurde ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

