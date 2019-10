Zulassungsstellen im Kreis Lippe: Zwischen Montag und Donnerstag Termin vereinbaren

Kreis Lippe. Ein Auto an- oder abmelden, eine technische Änderung in den Kfz-Brief eintragen lassen oder ein Kurzzeitkennzeichen besorgen – der Service in den drei Zulassungsstellen des Kreises Lippe ist vielseitig. Ab November 2019 bieten die Mitarbeiter in allen drei Zulassungstellen in Detmold, Bad Salzuflen und Barntrup am Nachmittag ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung diesen Service. Weiterhin werden ohne einen Termin von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 12:30 Uhr die Anliegen bearbeitet.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Kfz-Zulassungsstellen in Detmold und Bad Salzuflen:

Montag bis Freitag: 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 14 Uhr bis 17 Uhr nur nach vorheriger Terminvereinbarung

Die Kfz-Zulassungsstelle In Barntrup:

Montag bis Freitag: 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Montag und Donnerstag: 14 Uhr bis 17 Uhr nur nach vorheriger Terminvereinbarung

Wartezeit oder ein unnötiger Weg in die Zulassungsstelle lässt sich vermeiden, indem ein Termin auf der Webseite www.kreis-lippe.de online reserviert wird. Zudem können Termine auch unter 05231 / 62-1800 vereinbart werden.