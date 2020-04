Zulassung zum FuÃŸball-Lehrer-Lehrgang 2020/21

Paderborn. Bekanntermaßen ist die Ausbildung zum Fußball-Lehrer sehr begehrt, so dass der Deutsche Fußball Bund (DFB) stets deutlich mehr Bewerbungen für die begrenzten Teilnehmerplätze erhält. Für den Lehrgang 2020/2021 haben gleich zwei Trainer des SCP07 die Zulassung erhalten: Der Co-Trainer der Bundesliga-Mannschaft, Daniel Scherning, und der Trainer des U21-Teams, Michel „Mitch“ Kniat, können im Sommer die Ausbildung zum Fußball-Lehrer starten.

Beide Paderborner haben die Eignungsprüfung bestanden und aufgrund des Prüfungsergebnisses einen Lehrgangsplatz im anstehenden Fußball-Lehrer-Lehrgang zugewiesen bekommen. Der Lehrgang 2020/2021 soll am Dienstag, 2. Juni 2020, in Hennef beginnen. Alle Termine stehen naturgemäß unter Vorbehalt im Hinblick auf die weitere Entwicklung des neuartigen Corona-Virus.

„Wir freuen uns sehr mit unseren Trainern über die doppelte Zulassung zum Fußball-Lehrer-Lehrgang von Daniel und Mitch, die für ihre sehr gute Arbeit nun die entsprechende Belohnung erhalten. Diese guten Nachrichten zeigen, dass wir ihnen in Paderborn auch sehr gute Möglichkeiten für die persönliche Weiterentwicklung bieten. Sie erreichen damit das nächste und höchste Kompetenz-Level und können ihre zusätzlichen Qualifikationen in die tägliche Arbeit einbringen, was uns ebenfalls weiter voranbringt“, betont der Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.