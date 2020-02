Zukunftsworkshop deutscher Wanderexperten in Tuttlingen: Think Tank „Wandern“ trifft Europaminister Wolf

Kreis Lippe. Auf Einladung der Tourismusorganisation Donaubergland GmbH tagte der Königswinterer Kreis, eine Arbeitsgemeinschaft von Wandertouristikern aus dem gesamten Bundesgebiet, in Tuttlingen. Unter dem Motto „Wandern in die Zukunft gedacht“ befassten sich die Wanderexperten mit den Zukunftsthemen Digitalisierung, Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Fachtagung nutzten die Touristiker, die auch aus Lippe kamen, die Gelegenheit zu einem Austausch mit dem baden-württembergischen Minister Guido Wolf, zuständig für Justiz, Europafragen und Tourismus und selbst passionierter Wanderer.

Dass Tourismus eine hohe Relevanz für die jeweilige Region hat, konnte der Minister anhand der Entwicklung der Region Donaubergland bestätigen: „Als Landrat von Tuttlingen hatte ich bei der Gründung der Donaubergland GmbH nicht erwartet, dass die Region eine derartige touristische Bedeutung erlangen würde. Umso erfreuter bin ich über diesen Aufschwung, der sich nicht zuletzt positiv auf die Lebensqualität in der gesamten Region auswirkt.“ Innerhalb der unter der Federführung von Minister Wolf entwickelten neuen Tourismusstrategie des Landes Baden-Württemberg spielt das Wandern eine bedeutende Rolle.

Mit dabei war auch Günter Weigel von der Lippe Tourismus & Marketing GmbH als Leiter des Kompetenzzentrums Wandern, der die Aktivitäten rund um das Projekt „Qualitätsregion Wandern“ in Lippe erläuterte. Professor Dr. Heinz-Dieter Quack, Leiter des Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes, würdigte die positive Entwicklung der Donauberglandregion und zog hier den Vergleich zum Kreis Lippe, der ähnliche Themen und Erfolge aufweist. Prof. Quack berichtete im Rahmen der Sitzung auch von der Studie des Kreises Lippe zu den Themen Wandern, Reiten, Radfahren, in der die betroffenen Akteure wichtige Grundlagen für das zukünftige geregelte Miteinander gelegt haben.

Ob im Zuge der omnipräsenten Digitalisierung das virtuelle Erlebnis einst das reale Wandererlebnis ersetzen könnte, war ein weiteres Thema der Fachtagung. Außerdem beschäftigte sich der Königswinterer Kreis mit der Relevanz von Siegeln und Zertifizierungen als Instrument des Qualitätsmanagements und Marketings von Wanderangeboten. Abschließend galt es, die Bedeutung des Wanderns als Baustein des nachhaltigen Tourismus und im Kontext der neuen nationalen Tourismusstrategie des Bundes zu beleuchten. Einig sind sich die Experten in der Einschätzung, dass das Wandern vor dem Hintergrund des zunehmenden Umweltbewusstsein in der Gesellschaft weiter an Bedeutung gewinnen wird und das Engagement in den Wandertourismus eine lohnende Investition mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung darstellt.

