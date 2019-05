Detmold (Kreis Lippe). Offene Türen zum Internationalen Museumstag im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold Entsprechend dem diesjährigen Motto des Internationalen Museumstages „Zukunft lebendiger Traditionen“ widmete sich das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte der Vermittlung althergebrachter Spieltraditionen für die jüngsten Besucher.

Kinder und Jugendliche konnten unter Anleitung des engagierten Kenners und Grundschulpädagogen Jakob Penner in die Welt der Spiele ihrer Eltern und Großeltern eintauchen und sie neuentdecken. Das Museum nahm diesen Tag zum Anlass um das neue museumspädagogische Angebot zu präsentieren. In der für drei Altersgruppen entwickelten Museumsrallye können ab jetzt junge Besucher nach einer altersgerechten Führung durch die Ausstellung ausgestattet mit einem Tablet auf Suche gehen. Das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte versteht sich als „sekundäres Lerninstitut“ und möchte die pädagogische Arbeit an Schulen unterstützen, erleichtern und vertiefen. Das Format Museumsrallye hat den besonderen Vorzug, dass Wissen eigenverantwortlich und selbstgesteuert aktiv erschlossen wird und damit am längsten im Gedächtnis verankert bleibt.

So werden themenspezifische Aufgaben und Fragestellungen integriert und so genau die Informationen transportiert, die für die Zielgruppe geeignet und relevant sind. Deshalb bietet die Museumsrallye eine aktive Alternative zu einer passiven Wissensvermittlung. Die Museumsrallye wird über QR-Codes – ergänzend zu den Inhalten des Museums – mit Karten, Dokumententexten, Bildern, Videoclips sowie Audioaufnahmen und Zeitzeugeninterviews des mBooks „Russlanddeutsche Kulturgeschichte“, dem digitalen Lehr- und Lernbuch, verknüpft. Das mBook „Russlanddeutsche Kulturgeschichte“ ermöglicht einen vertieften Einblick in die Geschichte der Russlanddeutschen sowie in das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland – Identität und Heimat, Vertreibung und Neuanfang sowie Demokratie und Diktatur stehen im Vordergrund. Das mBook ist bundesweit das erste und bisher einzige digital-mediale Lehrwerk zu diesem Thema. Es wurde vom Institut für digitales Lernen in Zusammenarbeit mit dem Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte entwickelt, vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW gefördert und mit dem eBook-Award ausgezeichnet. Entworfen und konzipiert wurde die Rallye von der Künstlerin Natalia Arnst, und den jungen Museumsguides Veloris Peters und Philip Wiens.