Waketo zeigt die Zukunft des Einkaufens auf der EK LIVE Herbstmesse

Bielefeld. Sortimente digital entdecken, Ware in verschiedenen Varianten virtuell im stationären Geschäft darstellen sowie Produkte auf Hologramm-Stelen einsetzen, um sie real und lebendig erlebbar zu machen – die Waketo GmbH präsentiert den Besuchern der Bielefelder Messe EK LIVE vom 18. bis zum 20. September 2019 mit der Sonderausstellung „Zukunft Handel: Digitale Kundenerlebnisse am POS“, wie sie analoge und digitale Maßnahmen verknüpfen und so das Einkaufserlebnis zu ihrem Vorteil emotionalisieren können.

Der Digital-Experte Nikolai Gruschwitz, CEO der Waketo GmbH und Sohn des bekannten Münchner Storedesigners Wolfgang Gruschwitz, wirft einen inspirierenden Blick auf die Zukunft des Einkaufens und zeigt auf, wie der stationäre Handel seine klassischen Stärken nutzen sowie die Shopper mit dem richtigen Einsatz von digitaler Technik begeistern kann. „Wir zeigen völlig neuartige und fast grenzenlose Möglichkeiten der Produktpräsentation, die den Shopper bindet und Kaufanreize setzt“, so Nikolai Gruschwitz. Mit Angeboten wie Augmented Reality oder einen Digital Touch Table kann der stationäre Handel seine Vorteile gegenüber dem reinen Online-Handel ausspielen und die gesamte Produktvielfalt auch auf kleinstem Raum zugänglich machen. Gruschwitz sieht darin die Möglichkeit für jeden Händler, unabhängig von Ladengröße oder Standort, den Wandel vom reinen Verkaufsraum zum emotionalen Erlebnishandel vollziehen zu können.