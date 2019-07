Zu Libori auch die Museen entdecken

Paderborn. An den Libori-Sonntagen laden die Städtischen Museen bei freiem Eintritt zum Besuch von Sonder- und Dauerausstellungen ein. „In der Innenstadt bietet sich das Stadtmuseum am Abdinghof für eine Stippvisite an“, macht Dr. Andrea Brockmann auf das besondere Angebot zu Libori aufmerksam. Neben zahlreichen Modellen, Medien- und Hörstationen, die ein vergangenes Stadtbild wieder lebendig werden lassen, bietet der „Objektspeicher“ einen abwechslungsreichen Einblick in die Stadtgeschichte.

„Auch in Schloß Neuhaus sind die Museen an den Sonntagen von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet“, so Dr. Brockmann. Im Residenzmuseum wandelt man durch die verschiedenen Zeiten der Schloßgeschichte. Zeitgenössisches ist im Kunstmuseum zu sehen. Eine Wäscheklammerinstallation, sinnliche Skulpturen und Malerei sind Teil der Ausstellung „Blütezeit im Himbeerreich“, die fünf Positionen der Gegenwartskunst vorstellt. Das Naturkundemuseum bietet neben dem Blick in die Flora und Fauna der Senne, auch eine Museumsrallye, neu eingerichtete Aquarien und den Bienenstand. Dazu bilden filigrane Pflanzenobjekte und Lichtinstallationen im Sonderausstellungsbereich einen spannenden Dialog mit Exponaten aus der naturkundlichen Sammlung. In der Städtischen Galerie in der Reithalle kann man durch die Ausstellung „Building the Garden“ von Seet van Hout spazieren und einen imaginären Garten erleben.