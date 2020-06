Zirkus Charles Knie präsentiert sein neuestes Projekt

Sommer, Sonne, Circusland. Der Zirkus Charles Knie lässt an seinem Stammsitz in Einbeck-Volksen auf über 50.000qm einen neuen Freizeitpark für die ganze Familie entstehen.

Einbeck-Volksen. „Die Pläne hierfür liegen schon länger in der Schublade“ so Sascha Melnjak, Inhaber und Geschäftsführer des Zirkus Charles Knie. Das Gelände, ein malerisch gelegener ehemaliger Gutshof direkt an der Leine ist ideal für dieses große Vorhaben.

Was erwartet die kleinen und großen Besucher im CHARLES KNIE CIRCUS-LAND. Für Sascha Melnjak ist der interaktive Ansatz wichtig „Nicht nur konsumieren, sondern selber was machen und ausprobieren“, erklärt er sein Konzept. Neben den über 100 exotischen Tieren und dem neuen Streichelzoo entstehen derzeit viele Attraktionen speziell für Kinder. Die Kindereisenbahn „Safari-Express“ dreht im Probelauf bereits ihre Runden, Hüpfburgen, Mini Go-Karts, Kletterturm und die Paddelbote für den neuen großen Wasser-Pool werden gerade aufgebaut.

Das Thema Circus bildet den Rahmen, klar, immerhin befindet sich der Park auf dem Gelände des zweitgrößten Circus in Deutschland. Es wird interaktive Tiervorführungen zum Mitmachen geben, Circusvorstellungen mit den hauseigenen Tiergruppen sowie Esel-, Pony- und Kamelreiten.

Für alle Fans der zeitlosen Dinos wurde eine riesige Dinosaurier-Ausstellung errichtet. Die täuschend echt wirkenden lebensgroßen Modelle sind gigantisch, und auch hier lebt der Park vom Mitmachen, im Ausgrabungscamp werden Kinder zu echten Archäologen und lernen eine ganze Menge über die Zeit vor 65 Millionen Jahren.

Die zahlreichen Attraktionen werden im Indoor- und Outdoorbereich platziert und sollen den Park wetterunabhängig machen. „Wir freuen uns natürlich über einen richtig tollen Sommer, aber wenn es mal ein bisschen regnet ist das auch ok, wir können beides“ verrät Mirjan Mavriqi, Leiter der Parkgastronomie und rechte Hand Melnjaks.

Apropos Gastronomie – auch hier ist Großes geplant – neben einem sonnenschirmüberdachten Biergarten wird mit bis zu 50 Tonnen Sand Einbecks erste Beachbar entstehen. Die Qual der Wahl – entweder zünftiges Bierchen mit lecker Würstchen oder Cocktailschlürfen und chillen bei loungiger Musik. Dieser Bereich ist übrigens kostenfrei und für die Gäste auch ohne Eintrittskarte in den Park zugänglich. Wer im Innenhof des nostalgischen Geländes also ausschließlich Essen und Trinken möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen.

Das CHARLES KNIE CIRCUS-LAND, Braunschweiger Str. 2 in 37574 Einbeck-Volksen kann in der Zeit vom 10. Juli bis 30. August immer von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr entdeckt werden. Der familienfreundliche Eintrittspreis liegt bei 9,90€ p.P.. Tickets gibt’s auch online im Ticket-Shop auf www.zirkus-charles-knie.de und natürlich direkt im Park. Die Gastronomie ist frei zugänglich und benötigt kein Ticket. Infos zum Park auf www.zirkus-charles-knie.de und telefonisch unter 0171-9462456.