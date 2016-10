Zingst – Herrliche Naturerlebnisse an der Ostsee

Zingst – Urlaub am Meer! Rasante Entwicklung: Seefahrerdorf, dann Ostseebad und heute Ostseeheilbad mit modernem Charme. Individuell, kleinteilig, naturverbunden – das ist Zingst. Der Ort punktet mit zahlreichen Einrichtungen für Kinder und Erwachsene, Fotografie zum Mitmachen und Erleben das ganze Jahr, dem Umweltfotofestival, vielfältigen kulturellen Veranstaltungen, den Kranichen, dem 18 km langen Strand, der Seebrücke und seiner Lage eingebettet zwischen Bodden und Ostsee auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Ob Wellness, Kur oder Radtour – Zingst tut gut. Unterkünfte zum Wohlfühlen, Camping für Naturliebhaber, gemütliche Restaurants und Gaststätten u.v.m. Zingst – der ideale Ort für Urlaub an Ostsee, zu jeder Jahreszeit und jedem Wetter!

Das besondere Licht über dem Meer ist inspirierend für Künstler und Fotografen. So wundert es nicht, dass sich in Zingst eine Fotoszene entwickelt hat, die ihresgleichen sucht. Eine eigene Erlebniswelt Fotografie ist entstanden, dafür wurde das Max Hünten Haus gebaut, das ganze Jahr bietet die Fotoschule Zingst Workshops an – natürlich hauptsächlich in der Natur – und das Umweltfotofestival »horizonte zingst« ist mit seinem zehntägigen fulminanten Fotoerlebnis weit über Deutschlands Grenzen bekannt.

Wohltuend und beruhigend – auch das ist Zingst. Zu allen Jahreszeiten bieten Strand und Natur Ruhe und Entspannung. Nur im Hochsommer ist es im Zentrum etwas trublig: das ist Kinder- und Familienzeit. Aber auch dann finden sich ruhige Plätze. Das Frühjahr und der Winter sind ideal für Gesundheits- und Wellnessurlaub und für Ambulante Vorsorgekuren im Kurmittelcentrum, ist doch die Seeluft in dieser Zeit besonders klar. Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker bieten eine Fülle an Gesundheitsanwendungen. Außerdem locken weite Radwege zu Radtouren, gibt es Tai Chi und Qigong und Wellnessangebote.

Das Ostseeheilbad Zingst verfügt über einen kommunalen Hafen an der Boddenseite mit Anleger für Fahrgastschiffe und Ausflugsboote.

Ebenfalls am – ca. 500 m östlich – befindet sich ein moderner Sportbootanleger. Am Hafen gibt es einen Bootsverleih, wo man kleine Motorboote und Ruderboote ausleihen sowie den Bootsführerschein ablegen kann. Vom Zingster Hafen aus gibt es auch nach Barth, Stralsund und Hiddensee Schiffsverbindungen. Über eine Fußgängerzone mit allerlei Geschäften, Restaurant und Cafés verbindet sich der Zingster Boddenhafen mit der Seebrücke am Zingster Kurhaus. Somit ist vom Hafen aus der feine weiße Ostseestrand in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

Kulturelle Veranstaltungen wie das Hafenfest mit Netz- und Zeesbootregatta im Juni oder Hafenkonzerte sorgen für Unterhaltung und können auch von der Treppe direkt am Hafen aus hervorragend bewundert werden.

Leckere Köstlichkeiten wie der heiß begehrte Ostseefisch oder schmackhafte Kuchenvariationen sorgen für das leibliche Wohl. Den romantischen Blick auf den Bodden und die Insel Kirr gibt es gratis dazu.

Seebrücke Zingst

Beliebter Anziehungspunkt für die Gäste ist die 270 m lange Seebrücke.