Zingst erste Service Q-Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern

Zingst. Mehr Service am Urlaubsort: Mitinsgesamt 32 zertifizierten Betrieben ist das Ostseeheilbad Zingst als erste Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Qualitätssiegel „Q“ der Initiative „ServiceQualität Deutschland“ ausgezeichnet worden. Diese zeichnet Betriebe aus, die ein durch die Initiative vorgegebenes Qualitätsmanagement-System durchlaufen und die Servicequalität in ihrem Betrieb durch dieses verbessert haben. Um als Service-Q Gemeinde zertifiziert zu werden, benötigt es 15 zertifizierte Betriebe, Zingst erfüllt die Bedingungen mit mehr als doppelt so vielen Betrieben demnach in hohem Maße. Allein 68 Mitarbeiter sind als Service-Coach ausgebildet. Das Ostseeheilbad hat in seinem Tourismuskonzept neben den Hauptthemen Natur, Fotografie und Gesundheit die stete Verbesserung der Servicequalität festgeschrieben. Prüfstelle für die Zertifizierung in Mecklenburg-Vorpommern ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband MV.