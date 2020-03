Zentrale Abstrichstelle geht an den Start

Kreis Herford. Ab Dienstag geht die zentrale Abstrichstelle für den Kreis Herford in Betrieb. Auf dem Gelände des H20 an der Wiesestraße können jeden Tag – auch am Wochenende – von 10 bis 16 Uhr Abstriche genommen werden. So werden sowohl die Arztpraxen entlastet, als auch das Ansteckungsrisiko in den Wartezimmern minimiert.Der Ablauf gestaltet sich wie folgt: Nachdem die Personen auf das Gelände gefahren sind, werden Sie von Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks registriert. Danach fahren Sie durch ein großes Zelt, wo einArzt einen Abstrich vornimmt. Hinter dem Zelt kann das Gelände wieder verlassen werden, ohne aus dem Auto ausgestiegen zu sein.Die genauen Fahrrouten sind auf dem Gelände eindeutig ausgeschildert.

Wichtig: Es werden nur Abstriche von Personen genommen,die durch ihren Hausarzt, eine Notfallpraxis oder den hausärztlichen Notdienst (116/117) an die zentrale Abstrichstelle verwiesen wurden. Personen, bei denen das nicht der Fall ist, werden direkt wieder vom Gelände geleitet.

„Der Standort eignet sich aufgrund seiner Größe sehr gut. Hier können wir die Durchfahrtsgasse für die Autos gut organisieren“,erklärt Andreas Heistermann vom Kreis Herford. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Herford und dem H20, der Kassenärztlichen Vereinigung, dem THW und DRK, Labor Krone und dem Softwareland konnte die zentrale Abstrichstelle schnell organisiert werden.