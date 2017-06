Zelturlaub mit Programm

Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern bieten Camping-Pauschalen an

Unter www.jugendherbergen-mv.de/zelten finden Gäste die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern, die auch Zeltplätze anbieten. Das Besondere: Gäste haben den Vorteil, alle Gemeinschaftseinrichtungen und Freizeitangebote der Jugendherberge mitnutzen zu können. Auch die Verpflegung, vom Frühstück bis zur Vollpension, kann dazugebucht werden. So gibt es beispielweise auf dem größten DJH-Zeltplatz des Landes in Prora – insgesamt stehen 250 Stellplätze zur Verfügung – das Programm mit dem Titel „Prora Aloha“. Es beinhaltet vier Übernachtungen auf dem Zeltplatz im eigenen Zelt, die Halbpension, einen Windsurfing-Grundkurs mit Ausleihe des Surfmaterials sowie Neoprenanzugs und kostet 175 Euro pro Person. Das zentrale Service-Center berät montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr unter 0381776670 zu allen Jugendherbergen und Zeltplätzen.

Weitere Informationen: www.jugendherbergen-mv.de/zelten