zdi-Roboterwettbewerb 2018/2019 in Paderborn

Paderborn. 17 Schülerteams trafen sich am 26. März 2019 in der Friedrich – Ebert – Gesamtschule in Paderborn zur Regionalausscheidung des zdi – Roboterwettbewerbs 2018/2019. Für das große Finale am 06. April 2019 in Mülheim an der Ruhr qualifizierten in sich in der Alterskategorie weiterführende Schulen die Teams ,,Lego-Stein-Heim“ von der Realschule & Gymnasium Steinheim aus Steinheim und Team.

,,SeBoRobotics“ von der Schule an der ALTENAU in Borchen. Von den Grundschulen qualifizierten sich die Teams „Die coolen Robogamer“ der Grundschule Westerloh in Delbrück und ,,UnderConstruction“ der Almeschule Wewer in Parderborn Platzierungen der Teams in der Alterskategorie weiterführende Schulen: