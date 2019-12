Wurst-Rallye der Fleischer-Innung erhält Auszeichnung

Kreis Höxter/Meerbusch. Die Wurst-Rallye der Fleischer-Innung Höxter-Warburg hat den PR- Preis des Deutschen Fleischerhandwerks erhalten. Die Aktion aus dem Frühsommer 2019 wurde erstmalig gemeinsam von 13 Betrieben der Innung auf die Beine gestellt. Die Auszeichnung wurde von Dr. Sabine Görgen, Geschäftsführerin des Fleischerverbands Nordrhein-Westfalen, stellvertreten an Alfred Brilon und Ulrike Koch, dem Obermeister und der stellvertretenden Obermeisterin der Fleischer-Innung Höxter-Warburg, in Meerbusch bei Düsseldorf überreicht. „Ziel unserer Aktion war, das regionale Fleischhandwerk, unsere eigenen hochwertigen und geschmacklich einwandfreien Produkte und das Berufsbild des Fleischers wieder in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Der Preis zeigt uns, dass wir das ganz gut geschafft haben“, freut sich der Obermeister aus Borgentreich. Die Innung und alle teilnehmenden Betriebe haben damit das verdiente Lob für die kreative und gemeinsame Aktion erhalten: Ein rundum stimmiges Paket, das auf gute Resonanz in den lokalen Medien stieß, von Print über Radio bis zum Internet.

Ulrike Koch von der gleichnamigen Fleischerei aus Bredenborn ergänzt: „Wir brauchen im Fleischerhandwerk Nachwuchs und pfiffige Leute. Aber die kommen nicht mehr von alleine. Da müssen wir uns als Fleischer auch bewegen und offensiv am Image und dem Berufsbild in der Öffentlichkeit arbeiten.“ Die Kooperation mit der Regionalmarke Kulturland Kreis Höxter und deren Facebook-Auftritt „Echte Originale“ kam verstärkend hinzu. Auch im Sendeformat `Wirtschaft live ́ auf Radio Hochstift hat sich die Innung präsentiert. Damit leistete die Fleischer-Innung Höxter-Warburg tatkräftige Arbeit für das gesamte Fleischerhandwerk – und für den Kreis Höxter. „Solche Aktionen sind genau das, was wir für eine überregionale Wahrnehmung unserer Qualitäten brauchen“, bestätigt Heiko Böddeker von der Regionalmarke bei der GfW. „Die noch vorhandene Vielfalt im Kreis Höxter erstaunlich und unbedingt erhaltenswert.“ Dank gelte vor allem dem Innungsmeister Brilon, der mit seinem Einsatz die Betriebe mobilisiert hat, um die gemeinsame Aktion zu starten. Da war viel Überredungskunst gefragt, die sich für alle nun auszahlt, wie Heiko Böddeker würdigt: „Nörgeln und Jammern kann man schnell, das geht einfach. Hilft aber nichts. Umso dankbarer bin ich Herrn Brilon, dass er sich persönlich so für diese Sache eingesetzt hat und die Fleischer-Innung nun diesen Preis entgegennehmen konnte.“

Die Auszeichnung wurde im Vorfeld des Deutschen Fleischer-Verbandstages 2019 in München von einer Jury aus Fachleuten vergeben. Mitglieder der Jury waren die TV-Journalistin und Autorin Martina Kirchner, der erfolgreiche Instagrammer und Digitalprofi Thomas Müller, der in den sozialen Medien als „Fleischbotschafter“ sehr bekannt ist sowie der erfahrene Branchenkenner Jörg Schiffeler, Chefredakteur der Allgemeinen Fleischer Zeitung. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 1.500,- Euro verbunden. Der Preis ist für den Obermeister ein guter Ansporn: „Wir machen uns schon Gedanken, was wir als nächstes auf die Beine stellen können!“