Wunder Roms im Wandel der Zeit

Antike Meisterwerke und sakrale Schätze kommen nach Paderborn. Auf den Spuren bedeutender Rom-Reisender lädt die Ausstellung „Wunder Roms im Blick des Nordens“ dazu ein, die Ewige Stadt zu erkunden. Vom 31. März bis 13. August 2017 können sich Besucher des Paderborner Diözesanmuseum auf eine Zeitreise begeben, die von der Antike bis in die Gegenwart führt. Zu sehen sind Zeugnisse römischer Kultur, darunter etwa eine riesige Marmor-Hand der Kolossalstatue Kaiser Konstantins (um 315 n. Chr.) aus den Kapitolinischen Museen in Rom, wertvolle mittelalterliche Manuskripte, Schatzkunst und Architekturfragmente. Skizzen, Zeichnungen, Graphiken, Skulpturen und Fotografien bedeutender Künstler des Nordens belegen die Rolle Roms als Sehnsuchtsort und Inspirationsquelle. So zeigen sich in den Werken von Peter Paul Rubens oder William Turner verschiedene Arten der Rom-Idealisierung. Arbeiten des Foto- und Videokünstlers Christoph Brech geben bislang unbekannte Einblicke in die Vatikanischen Museen.Internet: www.wunder-roms.de