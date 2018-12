Workshop: Wer aufstellt ist gut aufgestellt

Freiraum schaffen durch Aufstellung

Blomberg. Für Interessierte, Neugierige und Kenner veranstalten wir im Wasserschloss Reelkirchen einen Workshop zur Systemischen Aufstellung.

In einer kurzen Einführung informiert Elke Klass :

Was ist Familien – oder Organisationsaufstellung?

Danach lädt sie Euch zum aktiven Mitmachen und eigenen Freiraum schaffen ein.

Leitung: Elke Klass

Datum: 26. Januar 2019

Zeiten: 10:00 Uhr – ca. 17:00 Uhr

Kosten: 30,00 € für Vortrag, Teilnahme an den Aufstellungen und Verpflegung; 100,00 € für Diejenigen, die eine Problematik durch eine Aufstellung lösen wollen plus Verpflegung

Ort: Wasserschloss Reelkirchen, Mühlenstr. 30, 32825 Blomberg

Anmeldung: Verbindlich bis zum 10. Januar per Mail an Elke Klass: info@klassecoaching.de oder per Telefon: 0176 51 444 528