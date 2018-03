Workshop „Schrift zeichnen“ mit Jessica Koppe und Christian Leistner

Minden. Ob auf Tassen oder Postkarten, ob als Bandlabel, Graffiti oder in der Mode: Coole Schriftzüge sind angesagt. Mal verschnörkelt und schwungvoll, mal gradlinig und schlicht – „Handlettering“ ist die Kunst der handgemalten Schrift. Buchstaben drucken kann jeder, aber die eigene Handschrift ist einzigartig. Im Workshop tauchen Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren in die riesige Welt der Buchstaben und Worte und der Kunst des „Handlettering“ ein. Die Künstler Jessica Koppe und Christian Leistner zeigen an zwei Wochenenden den Teilnehmenden alle Werkzeuge und Techniken rund ums „Schrift zeichnen“.

Ausgerüstet mit Pinseln und Stiften, Skizzenbüchern, Scheren und Klebstiften werden zunächst Aufwärmübungen gemacht, um die Schreibhand zu lockern. Es entstehen kurze Texte, die dann als Handlettering umgesetzt werden. Außerdem bauen die Teilnehmer*innen praktische Skizzenbücher, erforschen verschiedene Schriften und Schriftstile in ihrer Umgebung und fertigen Schablonen, die schließlich T-Shirts mit Schriftzügen verschönern. Alles was übrig bleibt, wird am Ende zu einem großen Kunstwerk zusammengefasst. Der Workshop findet am 10. und 11. März und am 17. und 18. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank statt. Das Angebot wird im Rahmen des Kulturrucksacks NRW Minden 2018 von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen gefördert.

Die Teilnahme kostet 2 Euro, die Plätze sind begrenzt. Anmeldungen nimmt Marie Toepper im Kulturbüro der Stadt Minden entgegen: E-Mail m.toepper@minden.de oder telefonisch unter 0571/89758.

Bild: Handlettering-Workshop mit Jessica Koppe und Christian Leistner (Bildnachweis: Stadt Minden).