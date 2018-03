Workshop „erfolgreich bewerben“

Detmold. Am Dienstag, 17. April, findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Detmold in der Wittekindstraße 2 ein Workshop statt zu dem Thema „erfolgreich bewerben“. Beginn ist um 09.00 Uhr. Teilnehmer/innen sollten eine Dauer von zwei bis drei Stunden einplanen.

D as Programm des Workshops ist vielfältig – Stellenrecherche, Analyse von Stellenanzeigen, Tipps zum Erstellen einer Bewerbungsmappe, Infos zur Online-Bewerbung und zu Initiativbewerbungen -, denn das Ziel der Veranstaltung lautet ganz klar: „erfolgreich bewerben!“ Es können im Rahmen der dreistündigen Veranstaltung keine Bewerbungsunterlagen erstellt werden, aber alle Teilnehmer erhalten Material und umfassende Kenntnisse, um anschließend selbständig die eigenen Bewerbungen erstellen zu können. Thomas Sanders, Leiter des Berufsinformationszentrums, führt durch die Veranstaltung.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich: Bitte melden Sie sich an unter Telefon 05231 610-222 oder per E-Mail unter: Detmold.BiZ@arbeitsagentur.de.

Foto: © Agentur für Arbeit Detmold