In den Osterferien Ideen für die Berufs- und Studienwahl entwickeln: Workshop an der Universität Paderborn

Paderborn. Für Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wissen, welche Studienrichtung sie nach dem Abitur einschlagen wollen, bietet die Universität Paderborn am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. März, jeweils von 9 bis 15 Uhr, einen zweitägigen Workshop in den Osterferien an. Anmeldeschluss ist der 21. März. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.upb.de/zsb.

Die Teilnehmenden setzen sich im Workshop intensiv mit ihren Interessen und Stärken auseinander und lernen mögliche Berufs- und Studienfelder dazu kennen. „Das ist ein wichtiger Schritt in der Studien- und Berufswahlorientierung. Denn Schülerinnen und Schüler, die wissen, was ihnen liegt und was sie gerne machen, haben es leichter, sich für einen konkreten Studiengang oder Beruf zu entscheiden“, so Kirsten Bondzio von der Zentralen Studienberatung der Universität Paderborn.

Mit dem strukturierten Verfahren des TalentKompass NRW erarbeiten die Teilnehmenden ein eigenes Profil, mit dem sie am Ende des Workshops erste Ideen für ihre Studien- und Berufswahl entwickeln können.