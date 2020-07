Wolfgang Uhling geht von Bord

Die Astrid-Lindgren-Schule befindet sich in Trägerschaft des Kreises Paderborn. An der Schule werden zwischen 50 und 60 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe mit erhöhtem Bedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung gefördert. Landrat Manfred Müller betonte, dass der Erfolg einer Schule sowohl von den organisatorischen als auch von den menschlichen Qualitäten einer Schulleitung abhänge. Motivieren und ausgleichen, den unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen gerecht werden, das alles in Summe sei eine verantwortungsvolle und alle andere als einfache Aufgabe.

„Sie haben die Astrid-Lindgren-Schule in 26 Jahren mit Leidenschaft und Herzblut in leitender Funktion erfolgreich geführt“, betonte Landrat Manfred Müller bei der Verabschiedung.

Etliche pädagogische, bauliche und organisatorische Entwicklungen habe er an der Schule initiiert und deren Verwirklichung begleitet. Als begeisterter Anhänger des SC Paderborn konnte er noch zu Beginn dieses Schuljahres zur großen Freude seiner Schülerschaft den Bau eines Kleinspielfeldes auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule erwirken. Im Jahr zuvor wurde die Astrid-Lindgren-Schule durch seinen Einsatz mit einer neuen, modernen Schulküche ausgestattet.