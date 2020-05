Wochenmarkt24 expandiert bundesweit

Nach nur 18 Monaten: 10.000 Kunden, 24 Produzenten und 2.500 Produkte

Geplanter Umsatz 2020: drei bis vier Millionen EUR

Initiator Robert Tönnies gibt Startschuss für bundesweite Expansion

In engerer Auswahl: Frankfurt, Stuttgart, Köln/Düsseldorf, Hamburg und München

Bielefeld. Die im September 2018 in Bielefeld gegründete Wochenmarkt24 eG hat schnell einen dynamischen Expansionskurs eingeschlagen: Nach nur eineinhalb Jahren versorgt der genossenschaftlich organisierte Online-Wochenmarkt in Bielefeld und Umgebung rund 10.000 Kunden mit frischen und zumeist in der Region hergestellten Lebensmitteln. 24 Landwirte, Metzger, Bäcker etc. (zu Beginn waren es noch 11 Erzeuger) aus der Region Bielefeld bieten inzwischen über 2.500 Produkte von Gemüse über Milchprodukte bis hin zu Fleisch an (zu Beginn waren 180 Produkte im Angebot). 2019 hat der Umsatz die Millionengrenze erreicht.

Vorstand Eike-Claudius Kramer (33): „Das Wochenmarkt24-Konzept entwickelt sich dynamischer als wir erwartet haben. Die Vorteile sind klar: Die regionalen Landwirte und Hersteller erreichen mehr Kunden, ohne in Abhängigkeiten zu geraten; die Verbraucher erhalten eine gigantische Vielfalt handwerklicher Qualitätsprodukte, die aus erster Hand geliefert werden. Obendrein sparen die Kunden eine Menge Zeit, wenn Sie online in ihren Lieblingsläden einkaufen und entlasten damit auch noch die Umwelt, da sich der Individualverkehr reduziert.“

Robert Tönnies (41), Initiator, Aufsichtsratsvorsitzender sowie Ideengeber, der die Genossenschaft kontinuierlich unterstützt: „Wir rechnen bis Jahresende mit einem Umsatzwachstum auf drei bis vier Mio. EUR. Der durchschlagende Erfolg motiviert uns, jetzt den nächsten Schritt in Richtung einer bundesweiten Expansion anzugehen.“

In den nächsten Wochen sollen drei weitere Regionen für das innovative Konzept erschlossen werden. Aktuell sind die Regionen um Frankfurt, Stuttgart, Köln-Düsseldorf, Hamburg und München in der engeren Auswahl. Robert Tönnies wird die Expansion mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Mio. EUR unterstützen, so dass die Anschubfinanzierung gesichert ist. Welche drei Standorte es final werden, hängt auch von der Resonanz der Erzeuger ab, sich dem genossenschaftlichen Prinzip von Wochenmarkt24 anzuschließen.

Kai Steinkröger (41): „Das Geschäftsmodell der Genossenschaft bürgt für Sicherheit und gleichgestelltes Recht aller Mitglieder. Grund genug sich in diesem Unternehmen zu engagieren!“ Kai Steinkröger betreibt den Hof Steinkröger mit Hofladen in Bielefeld (Senne) und ist Vorstandsmitglied bei Wochenmarkt24.

Konkret werden Lebensmittelerzeuger aus den besagten Regionen gesucht, die unter anderem regionale Produkte anbieten und die gemeinsam das Sortiment des klassischen Wochenmarktes abbilden. Als Produktanbieter kommen vorzugsweise etablierte Familienbetriebe wie Landwirte, Bäckereien, Metzgereien, etc. in Frage, die Wert darauf legen, die Traditionen der Region zu pflegen, die höchste Qualitätsansprüche haben sowie auf nachhaltiges Wirtschaften und artgerechte Tierhaltung achten. Sie bieten ihre Produkte auf der Online-Plattform Wochenmarkt24 an. „Am Abend bestellt, am Morgen vor der Haustüre“, so lautet das kundenfreundliche Prinzip: Kunden ordern im Internet bis 18:00 Uhr die benötigten Lebensmittel, die Erzeuger stellen diese im Laufe des Tages zur Abholung bereit. Mit eigener Logistik wird die Ware am frühen Abend eingeholt, sortiert und in versiegelten Tüten mit Kühlakkus über Nacht ausgeliefert. Die Lieferung ist grundsätzlich kostenlos. Der Mindestbestellwert liegt derzeit bei 10€. Geliefert wird von Dienstag bis einschließlich Sonntag; nur am Montag ist Ruhetag. Interessierte Erzeuger können sich einfach unter info@wochenmarkt24.de melden. Zudem wird für jede Region eine Verantwortliche/ein Verantwortlicher gesucht, der als Ansprechpartner für die Erzeuger fungiert und logistisches Organisationstalent besitzt. Wochenmarkt24 freut sich auf viele spannende Bewerbungen.